Construyendo un futuro centrado en el ser humano para la Inteligencia Artificial – Cumbre del Impacto de la India IA 2026

En un momento decisivo de la historia de la humanidad, el mundo se reunió en la Cumbre del Impacto de la Inteligencia Artificial 2026, celebrada en Nueva Delhi. Para nosotros, en la India, fue un motivo de inmenso orgullo y alegría dar la bienvenida a jefes de Estado, jefes de Gobierno, delegados e innovadores de todo el mundo.

La India aporta escala y energía a todo lo que emprende, y esta Cumbre no fue la excepción. Representantes de más de cien países se reunieron para intercambiar ideas y experiencias. Innovadores presentaron productos y servicios de IA de vanguardia, mientras miles de jóvenes visitaban los salones de exposición, formulando preguntas e imaginando nuevas posibilidades. Su curiosidad convirtió este encuentro en la cumbre sobre inteligencia artificial más amplia y democratizada del mundo. Este momento representa un hito importante en el camino de desarrollo de la India, ya que ha comenzado un auténtico movimiento masivo para la innovación y la adopción de la IA.

La historia humana ha sido testigo de múltiples transformaciones tecnológicas que cambiaron el rumbo de la civilización. La inteligencia artificial pertenece a la misma categoría que el fuego, la escritura, la electricidad e internet. Sin embargo, con la IA, los cambios que antes tardaban décadas pueden ocurrir en cuestión de semanas y tener impacto en todo el planeta.

La IA hace que las máquinas sean inteligentes, pero, sobre todo, actúa como un multiplicador de la intención humana. Por ello, es esencial que la IA se centre en las personas y no en las máquinas. En esta Cumbre, colocamos el bienestar humano en el centro de la conversación global sobre IA, guiados por el principio de “Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya” (bienestar para todos, felicidad para todos).

Siempre he creído que la tecnología debe servir a las personas, y no al revés. Ya sea a través de los pagos digitales mediante UPI o de la vacunación contra la COVID-19, hemos trabajado para que la Infraestructura Pública Digital llegue a todos, sin dejar a nadie atrás. Ese mismo espíritu se reflejó en la Cumbre, en el trabajo de nuestros innovadores en ámbitos como la agricultura, la seguridad, la asistencia para personas con discapacidad y herramientas para poblaciones multilingües.

Ya existen ejemplos del potencial transformador de la IA en la India. Recientemente, “Sarlaben”, un asistente digital impulsado por IA lanzado por la cooperativa lechera india AMUL, brinda orientación en tiempo real a 3,6 millones de productores de leche —en su mayoría mujeres— sobre la salud del ganado y la productividad, en sus propios idiomas. De manera similar, una plataforma basada en IA llamada Bharat VISTAAR ofrece información multilingüe a los agricultores, empoderándolos con datos sobre el clima, los mercados y otros aspectos fundamentales.

Los seres humanos nunca deben convertirse en simples puntos de datos o materia prima para las máquinas. Por el contrario, la IA debe ser una herramienta para el bien global, capaz de abrir nuevas puertas de progreso para el Sur Global. Para convertir esta visión en acción, la India presentó el marco MANAV para una gobernanza de la IA centrada en el ser humano.

• M – Sistemas Morales y Éticos: La IA debe basarse en principios éticos.

•A–Gobernanza Responsable: Normativas transparentes y supervisión sólida.

• N –Soberanía Nacional: Respeto por los derechos nacionales sobre los datos.

• A –Accesible e Inclusiva: La IA no debe convertirse en un monopolio.

• V –Válida y Legítima: La IA debe cumplir la ley y ser verificable.

MANAV, que significa “humano”, propone principios que anclan la inteligencia artificial en los valores humanos del siglo XXI.

La confianza es la base sobre la cual se construirá el futuro de la IA. A medida que los sistemas generativos inundan el mundo con contenido, las sociedades democráticas enfrentan riesgos derivados de los deepfakes y la desinformación. Así como los alimentos incluyen etiquetas nutricionales, el contenido digital debe contar con etiquetas de autenticidad. Invito a la comunidad internacional a trabajar unida para establecer estándares compartidos de marcas de agua digitales y verificación de fuentes. La India ya ha dado un paso en esta dirección al exigir legalmente la identificación clara del contenido generado sintéticamente.

El bienestar de nuestros niños es una prioridad fundamental. Los sistemas de IA deben diseñarse con salvaguardas que promuevan un uso responsable y guiado por las familias, reflejando el mismo cuidado que aplicamos en los sistemas educativos de todo el mundo.

La tecnología ofrece sus mayores beneficios cuando se comparte, en lugar de resguardarse como un activo estratégico. Las plataformas abiertas pueden permitir que millones de jóvenes contribuyan a hacer la tecnología más segura y más humana. Esta inteligencia colectiva es la mayor fortaleza de la humanidad. La IA debe evolucionar como un bien común global.

Estamos entrando en una era en la que seres humanos y sistemas inteligentes co-crearán, colaborarán y co-evolucionarán. Surgirán profesiones completamente nuevas. Cuando comenzó internet, nadie podía imaginar todas las posibilidades que traería consigo; terminó generando innumerables oportunidades, y la IA hará lo mismo.

Estoy convencido de que nuestra juventud empoderada será la verdadera impulsora de la era de la inteligencia artificial. Por ello, promovemos la capacitación, la recapacitación y el aprendizaje permanente mediante algunos de los programas de formación más amplios y diversos del mundo.

La India alberga una de las poblaciones jóvenes y de talento tecnológico más grandes del planeta. Con nuestro dinamismo y claridad en políticas públicas, estamos en una posición única para aprovechar plenamente el potencial de la IA. Durante esta Cumbre, nos llenó de orgullo ver a empresas indias lanzar modelos y aplicaciones de inteligencia artificial desarrollados localmente, reflejo de la profundidad tecnológica de nuestra comunidad innovadora.

Para impulsar el crecimiento de nuestro ecosistema de IA, estamos construyendo una base sólida de infraestructura. Bajo la Misión India IA, hemos desplegado miles de GPU y pronto desplegaremos muchas más. Al ofrecer acceso a capacidad de cómputo de clase mundial a costos asequibles, incluso las startups más pequeñas pueden convertirse en actores globales. Asimismo, hemos creado un Repositorio Nacional de IA, democratizando el acceso a datos y modelos de inteligencia artificial. Desde semiconductores e infraestructura de datos hasta startups dinámicas e investigación aplicada, estamos fortaleciendo toda la cadena de valor.

La diversidad, la democracia y el dinamismo demográfico de la India crean el entorno ideal para una innovación inclusiva. Las soluciones que funcionan en la India pueden servir a toda la humanidad. Por ello, nuestra invitación al mundo es clara: diseñar y desarrollar en la India, para el mundo y para la humanidad.