Controles en la veda del camarón, con gran efectividad

El decomiso reciente de camarones y cambute en el Puesto de Control de Guabalá, Chiriquí, por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), y que luego estos productos fueran puestos en custodia de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), mediante un trabajo mancomunado, nos deja un mensaje claro: hay que respetar la veda; de lo contrario, las sanciones recaen en todos los que incumplan, sin distinción de ninguna índole.

La fecha del decomiso fue el viernes 18 de septiembre del año en curso. De ese hallazgo se hicieron eco las diversas autoridades competentes. Posteriormente, al verificar el vehículo tipo camión, el personal pudo percatarse de que las grandes tinas hieleras que transportaba contenían productos marinos. El conductor no pudo acreditar su origen ni presentar los permisos correspondientes para este tipo de mercancía, por lo que esta fue retenida.

El camarón, al estar en veda, no se puede pescar. El segundo período de veda del crustáceo, regido por la ARAP a través del Decreto Ejecutivo 158 de 31 de diciembre de 2003, inició desde el pasado 1 de septiembre y culmina hoy domingo 11 de octubre a las 12:00 del mediodía. Mientras que el cambute (caracol marino) está bajo una veda de 10 años, que comenzó el 20 de mayo de este año y finaliza el mismo día y mes, pero del año 2036, y regulada a través de la Resolución ADM/ARAP N.° 047, ambos en todo el territorio nacional.

En cuanto al tema del camarón, la veda no permite capturar, transportar ni comercializar este producto proveniente del medio natural. Sin embargo, sí ofrece la opción de contar con un Certificado de Inspección Ocular (CIO) que sustente que el interesado puede comercializarlo y transportarlo, al demostrar que tenía el producto antes del inicio de esta veda y, así, comercializarlo y transportarlo.

No se trata de un castigo a quien pesca, sino de una pausa obligatoria que la medida aplica a todos por igual para dejar que estas especies se recuperen, por lo que esta pausa es vital, sobre todo, desde el punto de vista biológico. El camarón es una especie de crecimiento rápido, pero de ciclo de vida muy corto y vulnerable, y es aquí donde esa veda coincide exactamente con su época de mayor reproducción y crecimiento.

Si lo pescamos en ese momento, estaríamos capturando hembras cargadas de huevos y juveniles que aún no han alcanzado su tamaño comercial, lo que impediría que nazcan las futuras generaciones de camarones tan importantes para la economía de los hogares, la alimentación y por ende de interés también para quienes se dedican a esta actividad.

La veda se realiza por una razón de futuro y de sostenibilidad. Sin ella, en pocos años simplemente no habría más camarón que pescar, por lo que simplemente debemos respetar este descanso y buscar mientras otras alternativas de entradas económicas, dado que de esta manera permitimos que millones de larvas (nauplio, zoea) crezcan, se reproduzcan y puedan dar lugar a una repoblación de la especie.

Cumplir fielmente esta medida de veda es una garantía para que haya camarón para la próxima temporada, además de que los precios del mismo se mantendrían más estables, y por ende también ser la garantía, pues permite que numerosas familias que viven de la pesca conserven su trabajo y de esta forma el equilibrio del ecosistema marino no se rompa, ya que el camarón es un alimento clave para el ser humano y otras especies.

Se pudo saber que el saldo que arrojó en su momento la investigación del decomiso registró 3 mil libras de camarón y 500 libras de cambute, este último es un caracol marino de considerable tamaño que habita en las aguas del Pacífico, y que también se le conoce como caracol reina, caracol rosado y cambombia; convive en fondos arenosos, pastos marinos y zonas rocosas o de arrecifes.

Ha generado un alto nivel de aprobación cuando conocimos de primera mano que el administrador general de ARAP, Eduardo Carrasquilla, quien ha comentado que la entidad a su cargo no va a dar tregua a los infractores para que se cumpla con las regulaciones y que lo importante es que el trabajo interinstitucional está dando frutos y ello es una labor de la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Desalentar la Pesca Ilegal No Declarada y No reglamentada con la participan SENAN, Aduanas Policía, es decir, todos los estamentos de seguridad del Estado y este decomiso en Guabalá fue un golpe importante a los infractores de los productos del mar.