Confiteros preocupados por las restricciones del azúcar

Recientemente me suscribí al “Informe Hagstrom” (https://www.hagstromreport.com/?lctg=83470841) para dar seguimiento a los temas alimentarios en los Estados Unidos que de otro modo no podría. Ocasionalmente presenta publicaciones patrocinadas y me interesó especialmente leer este del 15 de septiembre: “Candy: An American Manufacturing Success Story 250 Years in the Making” de John Downs, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Confiteros.

No escribo mucho sobre dulces ni pastillas. Sí, son de azúcar, pero la mayoría de la gente no come tanta cantidad.

Los Centers for Control Disease and Prevention (CDC) enumeran las principales fuentes de azúcar en las dietas de los estadounidenses: 24% de bebidas azucaradas, 19% procedente de postres y dulces, 11% del café y té endulzado antes de la venta o añadido posteriormente, 9% procedente de caramelos y azúcares, y 7% procedente de cereales y barritas para el desayuno. Según la IA de Google, para los dulces, la ingesta anual per cápita oscila entre 8 y 25 libras por persona al año si se incluye el chocolate. Para algo más específico, según estudios como la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), la ingesta diaria per cápita muestra un consumo diario promedio per cápita de aproximadamente 10 gramos de dulces por día en toda la población (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4288276/?lctg=83470841).

Pero la Asociación Nacional de Confiteros quiere que la gente coma más dulces y que no se preocupen por eso. Por ello, quiere que las directrices dietéticas no digan nada sobre el azúcar o los alimentos ultraprocesados. Desgraciadamente para ellos, las directrices 2025-2030 recomiendan límites para ambos.

Según el informe Hagstrom, los confiteros estuvieron en Washington DC en hace un par de semanas para reunirse con representantes del Congreso y decirles que la industria de la confitería genera casi 700 mil puestos de trabajo en los sectores de fabricación, agricultura, transporte, comercio minorista y otros sectores. Cada empleo en la fabricación de productos de confitería sustenta otros 11 empleos en Estados Unidos.

La campaña, “Ese es el poder del dulce” (https://candyusa.com/power-of-sweet/) muestra lo que está en juego en los debates políticos que afectan la manufactura estadounidense. Para celebrar el pasado 4 de julio el aniversario número 250 de la independencia, crearon la campaña “Dulce Tierra de la Libertad” (https://candyusa.com/sweet-land-of-liberty/). El mensaje es que el chocolate y los dulces siempre han sido diversión, celebración y conexión, y detrás de cada delicia se encuentra una gran historia de éxito en la fabricación estadounidense.

Sin embargo, el marketing no intenta responder la pregunta sobre ingredientes. Por supuesto, todos son azúcares clasificados como alimentos ultraprocesados. En los últimos años, los estados han promulgado diferentes restricciones, requisitos de etiquetado y otras reglas que rigen los ingredientes alimentarios, llegando a menudo a conclusiones diferentes sobre cómo se deben tratar los ingredientes.

Según la industria, “este abanico de requisitos estatales contradictorios crea incertidumbre, complica las cadenas de suministro y dificulta que los fabricantes realicen inversiones a largo plazo en instalaciones y empleos estadounidenses. Estamos participando en conversaciones sobre ingredientes, nutrición y el futuro del suministro de alimentos. Creemos que las políticas públicas deben basarse en la ciencia, administrarse consistentemente a nivel federal, informadas por cómo se fabrican, distribuyen y consumen los alimentos. También debería tener en cuenta los efectos del mundo real en las cadenas de suministro, los costos de fabricación, los empleos estadounidenses y los precios que pagan las familias en las tiendas de comestibles”.

Suena razonable, ¿no?

Si quiere saber por qué todavía no tenemos una definición de alimentos ultraprocesados, por qué todavía apoyamos el azúcar con aranceles, por qué el Congreso no tocará políticas para limitar la comercialización de alimentos y bebidas azucarados, atribúyalo a un lobby eficaz. La asociación de confiteros es pequeña en comparación con el gremio de bebidas, pero todo lo que se habla sobre empleos en el sitio electrónico de los confiteros tiene peso.

Las guías alimentarias publicadas en enero pasado sobre el azúcar son bastante estrictas: evite las bebidas azucaradas, como refrescos, bebidas de frutas y bebidas energéticas; si bien no se recomienda ni se considera parte de una dieta saludable o nutritiva ninguna cantidad de azúcares agregados o edulcorantes no nutritivos, una comida no debe contener más de 10 gramos de azúcares agregados; al seleccionar dulces, los límites de azúcar agregada deben seguir los límites de las afirmaciones “saludables” de la FDA. Por ejemplo, los refrigerios de cereales (galletas) no deben exceder los 5 gramos de azúcar agregada por una onza equivalente de grano integral, y los refrigerios lácteos (yogur) no deben exceder los 2.5 gramos de azúcar agregada por taza equivalente.

Pero sin una política que los implemente, son sólo palabras. La política requiere industrias opuestas con intereses creados. La actual administración Trump no tiene planes de regular la industria. Es probable que escuche atentamente las preocupaciones del señor Down. Eso es lo que se entiende por “captura corporativa”.