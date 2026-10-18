CSS: crónica de un engaño al descubierto

Advertimos al lector que la realidad panameña se caracteriza por múltiples problemas que ocupan las páginas y las conciencias y luego desaparecen, por consiguiente, nos proponemos que el tema que sigue sea comprendido como una necesidad cuya comprensión sea indeclinable.

La realidad es la piedra contra la cual se estrella toda teoría; en la Caja de Seguro Social se nos vendió que, librados los ahorros a la voracidad del mercado, el bienestar y la seguridad se multiplicarían. Hoy los reclamos del primer contingente de asegurados engañados por las falsas promesas de Dino Mon y Chapman revela la precariedad de todas ella.

Los fondos de retiro, cuando se pretenden reclamar, revelan la cruda verdad para los que ingresan a las filas de los pensionados ya que lo retribuido no es suficiente para cumplir las expectativas. En la actualidad todos los asegurados que fueron inducidos a abandonar el sistema solidario se dan cuenta de que fueron engañados y demandan retornar al sistema viejo.

Aparte de los criterios técnicos que deben debatirse, refutar y sustituir, lo que está en el tapete es la intención descarnada de saquear los fondos expropiándoles de su rentabilidad y pasarla todos a la empresa privada.

Las fuerzas populares han dejada por sentada la necesidad de redefinir la forma como se ha de asegurar el incremento y sostenibilidad de las reservas; no es en inversión en fondos externos especulativos la que le dará sostenibilidad y legitimidad a la Caja, es la inversión en emprendimientos nacionales los que asegurarán que esos fondos generen más empleo y se incremente la base de los cotizantes.

Hay una multiplicidad de formas de emprendimientos desde proyectos propios y coinversiones obligatorias, pero no es la forma sino el contenido lo que debe atraer nuestra atención. Invertir: en el propio desarrollo incrementará la estabilidad financiera y le dará una base de apoyo social que legitimará la existencia de la institución. Nuestro país está lleno de proyectos y necesidades que podrían ser satisfechas con rentabilidad por la Caja de Seguro Social.

Desde trenes, puertos y otras más; no obstante, lo expresado podemos decir que ello equivale a una formulación estratégica pero en lo inmediato, en lo táctico, habrá que movilizar a la sociedad y los distintos estamentos y grupos poblacionales para desacatar la normativa actual y propiciar un gran encuentro nacional para frenarla y exigir responsabilidades.