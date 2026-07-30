Cuadros de honor y horror

Hace 40 años en 1986, para conmemorar el centenario de la Estatua de la Libertad (Nueva York), Kenneth Bancroft Clark, panameño por nacimiento, recibió la Medalla de la Libertad otorgada por el presidente Ronald Reagan.

Kenneth Clark nació en 1914, días antes de inaugurarse el Canal de Panamá. Sus años de infancia fueron marcados por un ambiente tóxico-cultural. Vea el sistema de leyes racistas (Jim Crow) estadounidense en la zona canalera; y la Ley 6 de 1904 en Panamá sobre razas prohibidas. Este virus de larga data requiere más que una simple “curita”.

Michael Bradley, autor caucásico, arranca el motor del primer cuadro de horror. Se titula, “La herencia del hombre de hielo: Orígenes prehistóricos del racismo, el sexismo y la agresividad del hombre occidental”. Inicia la Guerra de los Mil Años. Mientras Bradley denuncia la intención del europeo de dominar el mundo mediante el racismo, Ashley Montague describe la falacia de la raza, como el mito más peligroso del hombre.

Entre los años 1740 - 1834, dichos supremacistas usurpadores del sur de EE.UU. aprobaron “leyes contra la alfabetización” de africanos esclavizados. El castigo por infracción consistía en multas y prisión. Suerte tuvieron algunos infractores que la silla eléctrica aún no había sido inventada.

La segunda tajada de sandía panameña pudo ser un pedido, con mal historial crediticio, por Roger Taney, desde la Corte Suprema E.U.A. En 1857, Taney dijo que “las personas negras no tienen derechos, que el hombre blanco está obligado a respetar”. ¿Sálvese quien pueda? ni ante la Tremenda Corte de “Tres Patines”.

En 1896, la decisión Plessy versus Ferguson de la misma Corte contaminada, estableció la segregación racial. Para los afroamericanos empobrecidos, existían muchas desventajas en sus comunidades y escuelas deterioradas.

La gran mayoría estaba obligada a sacar balotas del ánfora de la desgracia. Ante esa adversidad, el Dr. Kenneth B. Clark y su esposa diseñaron la prueba de muñecas; un estudio psicológico realizado en la década de 1940. Usaron muñecas idénticas negras y blancas como demostración, para evaluar los efectos dañinos de la marginación racial en los niños negros.

La inocencia se ponchó con dos lanzamientos. Una mayoría de los niños preferían la muñeca blanca, asociándola con atributos positivos. El estudio Clark destapó características que erosionan la autoestima - ocasionando sentidos de inferioridad. Las imágenes religiosas eurocéntricas eran la norma en hogares e iglesias. San Miguel Arcángel, sometiendo al diablo negro en medio de las llamas, ejemplariza un cuadro de horror.

En la década 1940-50, los superhéroes fílmicos eran 100% caucásicos. Muchos ejecutivos, borrachos vía complejos de superioridad, proyectaban a los africanos como incivilizados. En 1918, Hollywood produjo Tarzán de los Monos, la primera de docenas para satisfacer los prejuicios raciales.

Viva la verdad, diría Godfrey Higgins, historiador europeo del siglo XIX. En su libro titulado Anacalypsis, Higgins escribió que, “Todos los dioses y diosas de Grecia eran negros. Encontramos la tez oscura, o algo relacionado con ella, siempre que nos hemos acercado al origen de las naciones. Los primeros ídolos, eran siempre negros. Venus, Júpiter, Apolo, Baco, Isis, Diana, Hércules, Osiris, Amón...” ¿amén? Con razón, en la profética alegoría de la caverna del filósofo Platón, los prisioneros encadenados en una cueva oscura, desde la infancia confunden las sombras proyectadas en una pared con la realidad absoluta.

Alberto Einstein, en un histórico discurso, calificó el “racismo como la peor enfermedad de Estados Unidos; una enfermedad de la gente blanca”. Es probable que Einstein hubiese estado afectado tras el escandaloso juicio de George Stinney Jr., estudiante negro de 14 años. Este adolescente murió tostado o ejecutado injustamente en la silla eléctrica.

Poco después, la prueba Clarke se convirtió en la investigación citada por la Corte Suprema, para poner fin al sistema letal de segregación. En 1954, una decisión unánime (9 a 0) revocó el fallo “Separados pero Iguales” de 1896. Thurgood Marshall lideró esa exitosa campaña legal en el histórico caso “Brown contra la Junta de Educación”. Este caso involucró a Linda Brown, hija del Reverendo Oliver Brown, con escuela exclusivamente para blancos cerca de su hogar. Le exigían a la niña de 9 años, tomar un bus para asistir a otra escuela racialmente segregada, más lejos que la casa del carajo.

Luego, un inolvidable cuadro de terror. El sonido de rotura de la bandera panameña por los que no estaban “obligados a respetar”, fue la chispa que irritó al nido de águilas el 9 de enero del ’64. Balboa, “Revuelvo la mirada y ... Bien pendejos seríamos...”. ¿Será mera coincidencia que Simón Bolívar y Kenneth Clark compartan fecha natalicia el 24 de Julio? Ese balance cósmico dignifica el “centro del mundo”. ¿Entonces? “...al trabajo sin más dilación” para realizar nuestro “augusto destino”.

Cultivemos ideales de convivencia equitativa, que justifiquen establecer en Panamá la sede de las Naciones Unidas.