Cuando la norma llega tarde: la urgencia de que la Ley Anticorrupción avance en Panamá

Panamá tiene una oportunidad poderosa en este momento: demostrar que la transparencia no es un discurso, sino una política de Estado. Para lograrlo, es necesario avanzar en cuatro líneas claras:1. Modernizar la supervisión financiera y administrativa, incorporando tecnología que permita trazabilidad y análisis de riesgo.2. Fortalecer los mecanismos de mérito y selección en el servicio público, eliminando cualquier espacio para el nepotismo.3. Promover educación cívica y ética institucional, creando una cultura anticorrupción desde las escuelas y universidades.4. Asegurar que la Ley Anticorrupción se apruebe sin dilaciones, reflejando el compromiso del país con los estándares internacionales.La lucha contra la corrupción no admite pausasPanamá ha demostrado que puede levantarse, corregirse y avanzar. La ciudadanía ya hizo su parte al exigir transparencia. Ahora corresponde a las instituciones actuar con la rapidez que demanda el momento histórico. La lucha contra la corrupción no admite pausas, porque cada retraso abre espacio para que viejas prácticas se fortalezcan. Si Panamá decide caminar hacia adelante con determinación, tiene todo para convertirse en un referente regional de integridad y buen gobierno.