Determinantes políticos del futuro de la CSS

Para argumentar sobre el impacto de los determinantes políticos en el futuro de nuestra CSS me bastaría con referirme a las posiciones públicas de los interesados _ya sea por afán protagónico o por intereses de cualquier tipo_ en el tema. Veamos algunas antes de avanzar en el desarrollo sesudo del título de esta columna.

En el sentido simple y llano, debería comenzar con la posición tradicional histórica de la izquierda panameña, quienes manifiestan a pulmón batiente que todo debe ser público, solidario, gratis y sin sacrificios para los trabajadores. Otro determinante -muy negativo por cierto- es la posición de muchos diputados que, sin la suficiente solvencia moral o ética -pues ya fueron gobierno y pudieron, por lo menos, enfrentar el problema- se oponen furibundamente a las reformas de la Ley de la CSS que propone el ejecutivo. También están lo otros diputados, los -hasta ahora- independientes que, sin merecido y suficiente análisis de la propuesta, se suman a la oposición. Me pregunto si es que piensan -erróneamente- que para eso fueron elegidos. Habría que agregar a este contexto, la posición -a favor de la propuesta- de los funcionarios, quienes -¿siguiendo instrucciones?- respaldan sin mayores contemplaciones, el contenido entero de la propuesta de Ley. Y no puedo dejar por fuera de esta visión preliminar, la posición de la empresa privada, que no oculta, ni disimula sin rubor alguno sus intereses económicos.

Hasta aquí parecieran suficientes y clarísimos los argumentos para explicar el impacto de los determinantes políticos en el futuro de nuestra institución. Pero el análisis debe trascender el párrafo previo y ahondar un poco más en el tema, buscando no solo denunciar, lo cual es muy fácil, sino proponer soluciones. Salgamos de nuestras trincheras y avancemos sin perder de vista que los panameños queremos una Caja de Seguro Social que nos asegure una pensión suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos. Es un asunto crucial para Panamá, y la participación ciudadana informada es clave para asegurar un sistema de seguridad social justo y sostenible. Démosle una mirada a los más importantes: El primero es la voluntad política legítima: es crucial analizar qué tan dispuesto está al gobierno panameño de asumir el costo político de las reformas, tomando decisiones difíciles y a menudo impopulares, como aumentar la edad de jubilación, o ajustar las cuotas. Es evidente en este sentido que, la falta de consenso político y la polarización pueden obstaculizar la implementación de reformas necesarias. No menos importante es el efecto de los grupos de interés, como sindicatos y gremios empresariales, sobre las decisiones políticas. En todo caso, es forzoso evaluar si se prioriza la sostenibilidad a largo plazo de la CSS por encima de beneficios políticos a corto plazo.

Por otro lado, la estructura tripartita de la CSS, aunque busca la representación de diversos intereses, puede ser un arma de doble filo. Se debe analizar si esta estructura facilita o dificulta la toma de decisiones, y si existe un mecanismo eficiente para resolver los posibles estancamientos. También es importante identificar qué organismos internacionales tienen mayor influencia en las políticas de la CSS y cuáles son sus recomendaciones. Analizar los informes y estudios realizados por estos organismos puede brindar información valiosa sobre las perspectivas externas sobre la situación de la CSS. Y no olvidemos la experiencia de otros países en la reforma de sus sistemas de seguridad social puede ser utilizada como modelo para Panamá.

No menos importante es el efecto negativo de la desigualdad social y la corrupción. La desigualdad en el acceso a la atención médica y a las prestaciones de la CSS genera tensiones sociales y afecta la legitimidad del sistema. Es necesario analizar si las políticas de la CSS contribuyen a reducir o a aumentar la desigualdad. Por su parte la corrupción afecta la gestión de los recursos de la CSS y socavar la confianza pública en la institución. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para prevenir y combatir la corrupción.

Para terminar, también sabemos que existen soluciones en el corto y mediano plazo, veamos algunas. Comencemos con promover y fortalecer el diálogo social y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la CSS; garanticemos el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la CSS; establezcamos mecanismos de regulación y supervisión para garantizar que la participación del sector privado en la CSS se realice en beneficio de los asegurados y no afecte la sostenibilidad del sistema; exijamos que se realicen y publiquen estudios actuariales periódicos y transparentes para evaluar la sostenibilidad del sistema; diversifiquemos las fuentes de financiamiento de la CSS. Y, en lo referente a la atención: implementemos estrategias para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención médica y; fortalezcamos la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

En todo caso, el futuro de la CSS es un tema de gran importancia para la sociedad panameña. El debate informado y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar la sostenibilidad y la equidad del sistema. ¡Avancemos!