El aborto como dilema fundamental en la bioética

El aborto en latinoamericana se debate peligrosamente entre legalidad y moralidad. Entre la opinión pública y la clandestinidad.

El aborto es la interrupción deseada o no del embarazo. La palabra aborto procede del latín “abortus” que significa interrupción. Aunque cabe la pena acotar que el aborto puede también producirse de forma natural. En esto se puede ver las diferencias entre un aborto inducido (provocado por métodos quirúrgicos) y un aborto espontáneo. Y el aborto terapéutico en el cual se busca preservar la salud física o mental de la madre en riesgo.

El aborto es una práctica antigua que rompe con los cánones morales de muchas culturas y religiones. E incluso fue prohibido por el juramento hipocrático.

El debate bioético actual se centra entre los grupos que lo adversan (pro life) y los que lo apoyan (pro choice). Es decir, provida y proelección.

¿Por qué el aborto es un dilema moral?

Un dilema es una situación moral extrema que presenta dos opciones y en la cual solo se puede elegir una. ¿O el aborto es permisible moralmente? o ¿el aborto es inmoral? Sin embargo no es muy fácil establecer la respuesta moral válida.

Posición de la iglesia católica

Para la iglesia católica y la mayoría de las religiones la vida es un don y regalo divino. Por lo tanto, el aborto es homólogo al asesinato. Es decir, matar a un ser inocente, el feto. Y por esta condición un acto inmoral, no permisible. En lenguaje religioso equivaldría al concepto de pecado. Por lo general los pro life son personas religiosas, pero no en todo los casos.

Posición feminista

La posición feminista es pro abortista. Es decir, defiende el aborto como un derecho de la mujer. Su eslogan es: “mi cuerpo, mi decisión”. Para este grupo la restricción del aborto legal y médico en muchos países. Es otra “imposición del patriarcado”. Las feministas por ende en su gran mayoría son pro choice .

Posición liberal

También existen otros grupos de tendencias liberales y de la izquierda política que defienden el aborto. Para ello se basan en razones de tipo social, económica, violación; entre otras.

Al debate también se suman razones políticas. Y el tema electoral.

Para poner un ejemplo en Estados Unidos existen dos partidos políticos: demócratas y republicanos. Y en este tema ambos tienen posiciones muy distintas con respecto al aborto. El Partido Republicano está en contra del aborto como por ejemplo Donald Trump. Y el Partido Demócrata está a favor como ejemplo podríamos mencionar a Barack Obama y el actual presidente Biden.

En ese país. Las personas con fuerte vocación prolife tienden a votar por candidatos republicanos y aquellos liberales o prochoice votan demócrata. En la mayoría de los casos.

En Latinoamérica el tema del aborto como muchos otros más, forma parte de la agenda internacional (e incluso ideológica ) que en muchos casos presionan a otros países para que aprueben leyes a favor del mismo. O por lo menos que se despenalice la práctica. Y este ha sido el caso de varios países con leyes pro abortistas. Como es el caso de Argentina y México. En nuestro caso, Panamá, la ONU recomendó en el 2008 despenalizarlo. Aunque actualmente, la ley panameña solo lo permite en algunos casos excepcionales: violación, malformación fetal y riesgo a la vida de la madre. El Estado panameño aún no toma decisión al respecto.

En resumen, es nuestra opinión que debemos proteger la vida. Pero es posible algunas excepciones válidas. Además el tema del aborto plantea serias dudas existenciales no solo éticas, sino sobre todo filosóficas y científicas: como, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Es el feto o el no nacido una persona humana? ¿Es el aborto equivalente al homicidio? ¿A quién compete la decisión sobre el destino del embrión? ¿Al padre, a la madre o al Estado? Preguntas que no tienen una respuesta clara o simple y en la que ninguna disciplina puede responder por si sola.