El compromiso que define nuestro futuro

Cuando hablamos de sostenibilidad, muchas personas todavía la asocian únicamente con el reciclaje o la protección del medio ambiente. Sin embargo, su verdadero alcance va mucho más allá. La sostenibilidad comienza con las decisiones que tomamos cada día, con la búsqueda de un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental, y con la convicción de que la ética debe guiar cada una de esas dimensiones.

En la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) entendemos que la sostenibilidad no es un proyecto aislado ni una meta que se alcanza y concluye. Es una forma de gestionar, de relacionarnos y de prepararnos para responder a los desafíos de un entorno cada vez más complejo.

Durante los últimos años hemos impulsado iniciativas en áreas como eficiencia energética, reducción de emisiones, sensibilización ambiental, ciberseguridad, educación financiera y gestión de riesgos climáticos y sociales. Pero quizás el aprendizaje más importante ha sido comprobar que la transformación real ocurre cuando las personas hacen suyo el propósito de construir una institución más responsable y sostenible.

Una valiosa lección en este camino es que no podemos gestionar adecuadamente aquello que no comprendemos. La sostenibilidad evoluciona constantemente y plantea nuevos conceptos, estándares y desafíos que exigen preparación. Por ello, promovemos espacios de formación y sensibilización que permitan fortalecer capacidades y tomar mejores decisiones frente a temas como los riesgos ASG y otros desafíos asociados a la transformación digital.

También hemos confirmado que los cambios más significativos son resultado del trabajo conjunto. Ninguna persona ni institución puede generar transformaciones profundas por sí sola. Las mejores iniciativas surgen cuando colaboradores, comunidades, instituciones, organismos internacionales y aliados estratégicos unen esfuerzos alrededor de un propósito compartido. Esa colaboración fortalece la capacidad de construir una sociedad más inclusiva, resiliente y preparada para el futuro.

En el ámbito financiero, la sostenibilidad y la confianza mantienen una relación estrecha. Un sistema financiero sólido contribuye al desarrollo económico y social del país, mientras que una gestión responsable permite anticipar riesgos, identificar oportunidades y generar beneficios que trascienden a las generaciones presentes.

Los desafíos que tenemos por delante son significativos. Panamá enfrenta una realidad marcada por los efectos del cambio climático, la acelerada transformación tecnológica y la evolución de los estándares internacionales. En este contexto, marcos como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá o las NIIF S1 y NIIF S2 representan mucho más que nuevas exigencias de divulgación. Constituyen una oportunidad para fortalecer la transparencia, mejorar la gestión de riesgos y desarrollar organizaciones más preparadas para un entorno en constante cambio.

En la SBP asumimos ese desafío con responsabilidad y visión de largo plazo. Sabemos que la sostenibilidad no se construye a través de declaraciones, sino mediante acciones consistentes. No basta con diseñar estrategias; es necesario incorporarlas a la cultura institucional y reflejarlas en las decisiones cotidianas.

Lo vemos en cada iniciativa de voluntariado, en cada proyecto que con pasión acerca oportunidades a las comunidades y en cada esfuerzo conjunto entre instituciones que comparten objetivos comunes. Es en esos espacios donde la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia tangible que genera valor para las personas.

En definitiva, la sostenibilidad es mucho más que una responsabilidad institucional. Es un compromiso permanente con las personas, con nuestras organizaciones, con Panamá y con las futuras generaciones. Un compromiso que se fortalece con ética, conocimiento, colaboración y una visión capaz de trascender el presente para construir un futuro más próspero y resiliente para todos.