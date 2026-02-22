El estallido de un Estado cual bengalas que se sumergen en la oscuridad

Pareciera un lugar común, pero debo, como otros, referirme al significado real y al emocional del espacio abierto por Bad Bunny ante los rostros perplejos de una audiencia que creía ser parte de un país homogéneo. Todos percibían, aún contra su propia conciencia y vivencia, que ante sus ojos se exponían las divisiones realmente existentes en USA.

Bad Bunny detecta la grieta ya existente en ese país y aunque su predica invoca a una unidad superadora, él trabajaba sobre una brecha que existía, ampliándola al reconocerla. La grieta existe entre los grupos que conviven sin fusionarse: blancos WASP vs. negros exesclavos; todos los anteriores contra los hispanohablantes; todos arropados con la manta de latinidad, incluyendo la fuerte esencia de lo chicano que contrasta con la excepcionalidad de los cubano- gusanos. Existe una latinidad reconocible, pero, ¿es ella integradora?

La latinidad es un reclamo inexorable agudizado en Puerto Rico y extendido como consigna identitaria a las masas de habitantes hispanohablantes de EU; es un reclamo identitario interno, pero no lo es de los habitantes al sur de Río Bravo que tenemos una historia propia que cementa la unidad. La latinidad es diferencial solo en el seno del Estado norteamericano.

Bad Bunny fue valiente, pero no irresponsable, ya que conocía que actuaba en un terreno ya agrietado por la disensión contra el Estado partidocrático sesgado. Dentro de ese espacio latino la Norteamérica chicana se expande y cobra realidad.

Algunos interpretan que es la manifestación posible de una “Todo América Unida”, pero otros perciben que es la revelación de particularidades internas de Norteamérica que se exponen después de estar ocultas. Tal vez la nueva realidad exija la dispersión de lo que está mal unido.

El aspecto que tradicionalmente se antagoniza es lo que se conoce como Usamérica, angloamérica, o euroamérica; en realidad, este vasto espacio, cual cuña, es una prolongación inasimilable de Europa en el seno de Norteamérica. Hay otras latinidades de distinto origen como la francofonía de Quebec para la cual De Gaulle exigía independencia.

La dificultad para una homogenización creíble o posible está a la vista, pero es encomiable el esfuerzo en el correcto tiempo histórico que se abre en el presente. Bad Bunny es la continuación de Lolita Lebrón, de Albizu Campos, de Daniel Santos, de Danny Rivera y toda la pléyade previa, pero tiene la fortuna de llegar con su música como las trompetas de Jericó ante las murallas ya fracturadas del imperio. Valga la ocasión para recordar que el 1 de marzo se cumple un aniversario de la gesta que, en ese día, en 1954, protagonizó Lolita Lebrón en el Capitolio reclamando a tiros la independencia de Puerto Rico. Memoria y honor para el recuerdo de esta valiente mujer