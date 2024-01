El gusano barrenador prevalece en Panamá

El 12 de julio de 2006, el presidente Martín Torrijos Espino, declaró libre al país del Gusano Barrenador (GBG) al inaugurar la planta de moscas estériles en Pacora, al este de la ciudad de Panamá. La planta fue construida bajo el acuerdo cooperativo de Panamá y Estados Unidos fundamentado en la Ley 13 de 1999, promulga por el Gobierno Nacional, presidido por el Dr. Ernesto Pérez Balladares.

Anteriormente, las moscas estériles que se esparcían en el país desde 1998, se importaban de la planta que Estados Unidos, tenía en Oaxaca de Juárez, en México, misma que fue cerrada al entrar en función, la de Pacora y única en el mundo activa.

Fue a mediados de 2019, cuando aparecieron casos fuera de la barrera epidemiológica que es la provincia de Darién, o sea en el distrito de Chepo, en Panamá. Sin aplicar el protocolo debido, que era declarar el brote, para aplicar los protocolos preexistentes. La Dirección de Sanidad Animal del MIDA lo hizo posdata en 2022. Cuando eso le correspondía a la Dirección de COPEG.

La prevalecía de casos positivos, según las muestras tomadas y diagnosticadas por COPEG fueron: el año 2019, con 80 casos; en 2020, con 58 casos; en 2021, con 66; en 2022, con 1.026 casos y en 2023, con 9.165 casos positivos. Después de estos casos registrados los ganaderos de la provincia de Darién y el distrito de Chepo, por tener gran volumen de animales con las gusaneras no disponen de tiempo para reportar los casos en COPEG los casos por ser muchos y se ocuparon hasta la fecha de hacer la curación como tradicionalmente se hacía antes de declarar el país libre en julio de 2006.

Son cientos de millones de dólares invertidos en este excelente programa en conjunto con Estados Unidos, nos duele que por una negligencia ya se están reportando casos de GBG en Costa Rica y Nicaragua, que son parte del brote iniciado en nuestro país en julio de 2019.

La dirección de COPEG tomó la decisión de no dispersar moscas estériles en la provincia de Darién, frontera natural con Colombia, que no tiene control del GBG, para usar esas moscas estériles en la vecina Costa Rica y una parte de Nicaragua, hasta dónde ha llegado el brote de Panamá, por no haber cumplido en 2019 con la declaración de brote ante la OIE (Organización Internacional de Epizootias) hoy Organización Mundial de Salud Animal.

Profesionales nacionales y del extranjero, conocedores de los procedimientos de COPEG, aseguran que la causa del problema fue no cambiar a su debido tiempo las cepas de las moscas del GBG a esterilizar.