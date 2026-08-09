El intento de reabrir la mina de Cobre Panamá y las narrativas

Robert J. Shiller, laureado con el Premio Nobel de Economía en 2013, es conocido, entre otras cosas, por sus ideas sobre el papel fundamental de las narrativas en el comportamiento humano, decisiones y los resultados económicos. La base teórica y empírica de esta visión se encuentra, en su forma acabada, en su libro Narrative Economics (2019).

Para Schiller las narrativas, en sentido amplio, se refieren a historias relativamente sencillas, capaces de generar interés y emoción en los seres humanos, las que, con suficiente dinámica de propagación (contagio), pueden dirigir las decisiones de la población y los acontecimientos económicos en una determinada dirección.

Teniendo esto en cuenta, resulta claro, en nuestra opinión, que los representantes de los intereses económicos transnacionales vinculadas a la contamínate mina de Donoso, los sectores económicos dominantes locales, así como el gobierno de turno, se encuentren realizando un esfuerzo por construir narrativas favorables a la reapertura de la misma, a la vez que utilizan todos los medios a su disposición para intentar producir un contagio viralizado.

Utilizando lo que Ruchard H, Thaler (Premio Nobel de Economía 2017) y Cass R, Sunstein llaman hechos salientes en su libro Un Pequeño Empujón (2026), capaces de influir sobre la sicología y la acción de las personas, se entiende por qué los sectores que favorecen la reapertura de la mina de Cobre Panamá, han venido impulsando dos de estos hechos salientes, en una narrativa que los vincula.

El primero es la situación económica que la población percibe. Esta es clara en los resultados de la última encuesta del diario La Estrella de Panamá. Según la misma, por ejemplo, solo el 34.2% de los encuestados declararon tener un trabajo formal, mientras que el 57.8% de los encuestados declaró que la situación económica actual es peor o mucho peor. La narrativa busca, entonces, vender la idea que la reapertura de la mina es la única solución para resolver el problema económico.

Esta narrativa se basa en el supuesto de que la actividad de la mina de Cobre Panamá fue capaz de generar directamente, indirectamente e inducida el 4.8% del PIB del país. En otra parte se ha demostrado con mayor detalle que se trata de una cifra con poco sustento científico.

Para este breve artículo periodístico solo se hace necesario establecer algunos de los problemas metodológicos de la forma en que se llegó a esta cifra: para el año del cálculo (circa 2022) en Panamá no se hace una distinción clara entre el PIB de la minería y de las canteras; tampoco existía para esa fecha una matriz de insumo – producto y mucho menos uno que separara minas y canteras; tampoco un vector columna de la matriz de cuentas oferta – utilización que los separe; no se realizó un cálculo de la diferencia entre el PIB y el ingreso nacional bruto, que hubiera aclarado que la transnacional se lleva la parte del león del valor agregado bruto; no se tomó en cuenta la descapitalización que implica la extracción de un recurso no renovable; sobre todo se omitió hacer referencia a los costos ambientales, lo cuales son reales y afectan el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental. Es evidente que un cálculo inadecuado del PIB no puede dar lugar a un cálculo adecuado de la ocupación.

Un segundo hecho saliente es que la población entiende que la minería a cielo abierto es inconveniente ambientalmente. En este caso el esfuerzo de bloque de intereses económicos que, junto al gobierno, defienden la reapertura de la mina, busca presentar las conclusiones de la Auditoria Integral de la Mina de Cobre Panamá, como una muestra definitiva de una explotación ambientalmente adecuada, con pequeñas fallas que pueden corregirse.

En este caso también existen problemas metodológicos, que ponen en duda los resultados. Es así que el CIAM, desde el principio, señaló que, en los Términos de Referencia del contrato de la Auditoria, se estaban dejando de lado algunos compromisos importantes. Por su parte la Mesa Técnica de la UICN que revisó los resultados de la Auditoria, señaló que en diversos casos la base de información resultó ser insuficiente para llegar a las conclusiones presentadas. Por nuestra parte, encontramos que en la determinación de los riesgos y de los posibles impactos futuros, se utilizó una visión probabilística inadecuada para fenómenos complejos como son los ambientales.

Solo queda advertir que, si bien el bloque minero, no ha llegado a convencer a la mayoría de la población de sus narrativas, de manera que cerca del 67.8 % de la población se sigue oponiendo a la reapertura, que dicho bloque intentará profundizar en hacer avanzar su narrativa. Los sectores ambientalistas y sociales deberán hacer un esfuerzo por desarrollar narrativas sencillas, sostenidas en una base científica, que defiendan a la Madre Tierra.