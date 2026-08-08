El país que busca estabilidad laboral

Hace algunos días se publicó la encuesta VEA PANAMÁ, realizada por La Estrella de Panamá y Prodigious Consulting, del 12 al 16 de julio de 2026, cuando el país cumple dos años de gestión gubernamental.

Recorrer las calles, conversar con ciudadanos de varias provincias y escuchar de primera mano sus preocupaciones y desafíos, continúa siendo la mejor forma de comprender cómo piensa Panamá y cuáles son sus verdaderas aspiraciones.

Una de las preguntas incluidas en el estudio buscaba conocer dónde preferirían trabajar los panameños, en el sector público o en el sector privado. Durante años, alrededor de este tema se han construido numerosos mitos y suposiciones sobre cuál debería ser la respuesta predominante.

La primera reacción de una gran parte de los entrevistados fue contundente: “donde me den la oportunidad”, y no es para menos. Desde la pandemia, Panamá enfrenta uno de los desafíos económicos y sociales más importantes de las últimas décadas, la generación de oportunidades laborales.

Sin embargo, al pedirles que eligieran un sector específico, el resultado fue revelador. El 63.1 % manifestó que preferiría trabajar en el sector privado, mientras que el 31.5 % se inclinó por el sector público. En otras palabras, dos de cada tres panameños aspiran a desarrollar su vida profesional dentro de la empresa privada.

Esta diferencia responde a una serie de argumentos que los ciudadanos expresan de forma clara en los grupos focales y entrevistas cualitativas. Uno de los aspectos más mencionados es la estabilidad laboral. Para muchos, trabajar en la administración pública representa un empleo condicionado por los ciclos políticos, un puesto laboral que podría durar únicamente cinco años. Numerosos ciudadanos relatan experiencias personales en las que los cambios administrativos trajeron consigo despidos e incertidumbre.

Esta percepción, además, termina alejando, lamentablemente, a profesionales altamente capacitados de la función pública, privando al Estado del talento necesario para fortalecer sus instituciones. El gran reto consiste en construir una administración pública basada en el mérito, la experiencia y la continuidad profesional, donde las decisiones políticas no condicionen el desempeño técnico y administrativo de las Instituciones.

Por otra parte, el mensaje que deja la encuesta es bastante claro para el sector privado. Muchos panameños ven en la empresa privada el principal motor del empleo y del desarrollo económico nacional. La expectativa ciudadana no solo se centra en la generación de plazas de trabajo, sino también en la posibilidad de construir proyectos de vida estables, con oportunidades de crecimiento y reglas claras.

La empresa privada constituye una pieza fundamental para el progreso del país. Sin inversión, innovación y emprendimiento, resulta imposible crear las oportunidades que miles de familias demandan. No obstante, ese protagonismo también implica responsabilidades, cumplir con las normas laborales, ofrecer salarios dignos, respetar los derechos de los trabajadores y promover la estabilidad como un valor indispensable para el desarrollo humano.

El desafío para Panamá no consiste únicamente en crear más empleos, sino en construir un modelo económico donde el Estado garantice seguridad jurídica y condiciones adecuadas para la inversión, mientras la empresa privada asuma su papel como generadora de bienestar y movilidad social. Al final, detrás de cada cifra de nuestra encuesta existe una aspiración sencilla pero poderosa, la de miles de panameños que desean trabajar, crecer y construir un futuro con estabilidad para sus familias.

*El autor es director de Prodigious Consulting