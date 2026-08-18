El regreso al origen: el ciudadano como eje de la política moderna

Durante décadas, la política funcionó bajo la lógica de la comunicación masiva: un solo mensaje, emitido desde la cúpula, diseñado para convencer a una masa homogénea mediante eslogan generales. Sin embargo, ese modelo ha colapsado. La convergencia entre el desarrollo tecnológico, la hiperconexión y el impacto psicosocial de la pandemia de covid-19 transformó de manera irreversible la relación entre la sociedad y el poder.

Hoy, la política que no sitúa al ciudadano en el centro absoluto de su acción está destinada al fracaso electoral. El impacto de los últimos años no fue únicamente económico o sanitario; transformó las prioridades vitales de la ciudadanía. La incertidumbre aceleró una demanda de cercanía y autenticidad. Las distintas generaciones procesaron este cambio desde perspectivas muy diversas: mientras los jóvenes buscan causas tangibles, autenticidad y canales horizontales en plataformas dinámicas, las generaciones mayores priorizan la certeza, la seguridad y la efectividad de las soluciones. Tratar a la sociedad como un bloque unificado es ignorar las realidades emocionales y cotidianas de cada segmento.

Por esta razón, la comunicación política actual exige abandonar los discursos estandarizados e impersonales. No se trata de enviar el mismo mensaje por diferentes canales, sino de estructurar conversaciones personalizadas e hipersegmentadas que respondan a los dolores, expectativas e intereses específicos de cada grupo generacional y territorial.

La microsegmentación guiada por datos no debe interpretarse como una mera herramienta fría de marketing, sino como el vehículo técnico que permite escuchar con precisión a la gente para ofrecerle respuestas acordes a su realidad. Sin embargo, la técnica y los datos son insuficientes si se prescinde de la empatía. El electorado contemporáneo ha desarrollado un fino filtro contra la demagogia y el cálculo político tradicional. Lo que hoy moviliza e inspira confianza es la capacidad del líder de conectar desde lo humano, de demostrar la escucha activa y de ubicar las necesidades diarias de las personas por encima de las disputas partidistas. Colocar al ciudadano en el centro implica que la narrativa política no gire en torno a las ambiciones o virtudes del candidato, sino en torno a la vida del elector y en cómo el proyecto político transforma su entorno.

Para traducir estos principios en resultados electorales sólidos y sostenibles, cualquier estrategia política moderna debe articularse bajo las siguientes pautas operativas: Investigación cuantitativa y cualitativa continua. Reemplazar las percepciones y la intuición por el análisis riguroso de datos. Identificar las micro demandas de cada segmento generacional para construir narrativas de alta resonancia e impacto.

Hiperpersonalización de los canales y lenguajes. Adaptar el formato y el tono según el perfil del electorado. La conversación con un joven en redes sociales debe ser directa, ágil y visual, mientras que con los sectores de mayor edad se deben priorizar canales de mayor profundidad y cercanía institucional.

Desplazar el foco de atención. El candidato no es el héroe de la historia, sino el facilitador. La narrativa debe enfocarse en el “Ciudadano-Héroe”, el ciudadano debe ser el epicentro de toda acción política, así que, la propuesta estratégica debe responder a una premisa muy clara: “¿Qué gana la persona y su familia con este proyecto?”

Por otra parte, hay que complementar la estrategia digital con una presencia en territorio transparente y cercana. Hay que desarrollar la cultura de la empatía y la presencia territorial. El contacto directo y la capacidad de demostrar que se comprenden y se sienten los problemas locales validan la autenticidad del mensaje digital.

No menos importante es medir el impacto emocional y la efectividad de cada interacción. Si un mensaje no genera conexión o empatía, debe corregirse de inmediato en función de las dinámicas cambiantes de la opinión pública. Para ello la auditoría de mensaje en tiempo real, es fundamental.

Como grandes conclusiones: Si se es gobiernos hay que entender que las obras no dan votos. La utilidad de las mismas y como ellas impactan positivamente en la vida de los ciudadanos es lo verdadero relevante, de nueva vuelta, el ciudadano como epicentro de la acción política y gubernamental.

Si se es oposición, no es la publicidad masiva, no son los videítos estrafalarios que llamen la atención, no, no es por allí. Nuevamente en centro de toda acción (y comunicación) debe estar el ciudadano y sus intereses. En ambos casos (si se es gobierno u oposición) las emociones positivas, los sentimientos como la empatía, la solidaridad, la gratitud y la esperanza son indispensables e insustituibles.