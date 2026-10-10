Emilio Moreno: el científico que llega a la Rectoría con el corazón puesto en la UP

No es un académico de escritorio ni un gestor frío de expedientes. José Emilio Moreno Ramos, proclamado rector de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031, representa la síntesis poco común entre el rigor del científico y la calidez del educador. Físico de formación, doctor con honores por la UNAM y vicerrector académico por casi una década, Moreno asume el reto de liderar la máxima casa de estudios con un plan ambicioso, pero también con un sello personal que lo ha distinguido en los pasillos universitarios: su don de gente y su profundo humanismo.

Excelencia académica con vocación de servicio

Con más de 34 años de trayectoria ininterrumpida en la Universidad de Panamá, Moreno no es un recién llegado. Desde sus días como estudiante, destacó por su compromiso con el conocimiento, obteniendo las más altas calificaciones en la casa de estudios. Su sed de saber lo llevó a cruzar fronteras hasta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el doctorado en Física con honores.

Pero lejos de quedarse en la torre de marfil, regresó para servir desde las aulas y la gestión. Como profesor de Física desde 1992 y vicerrector Académico desde 2017, ha sido reconocido por su aporte a la educación superior, la investigación científica y el fortalecimiento académico de la institución. Su hoja de vida refleja la excelencia académica hecha persona.

El sello humano de un líder

Sin embargo, lo que realmente distingue a Moreno no son solo sus títulos o su extenso currículum. Quienes lo conocen destacan su cualidad más preciada: posee un don de gente natural, capaz de despertar empatía genuina en estudiantes, colegas y personal administrativo. Entiende que detrás de cada expediente hay una historia, una familia y un sueño.

Es un hombre de familia, valores que traslada a su gestión pública con responsabilidad y cuidado. Esta combinación de rigor científico y calidez humana no es casualidad; es la esencia de su liderazgo, que le ha valido el respaldo mayoritario de los tres estamentos universitarios: docentes, estudiantes y administrativos. No es un líder que impone desde arriba, sino que construye desde el diálogo y la cercanía.

Un plan con visión de futuro y corazón humano

Moreno no llega solo con buenas intenciones; llega con un plan estructurado. Su propuesta de transformación institucional, denominada “Unidos por la UP, Innovaremos con Experiencia”, se articula en ocho ejes estratégicos, 34 sub-ejes y 190 líneas de acción.

Entre sus principales compromisos destacan la gestión para lograr la gratuidad de la matrícula para jóvenes de escasos recursos, el incremento de becas y apoyos para alimentación y transporte, y una mayor atención a la salud mental y el bienestar estudiantil. Para el cuerpo docente, propone modernizar los procesos académicos, agilizar los pagos y fortalecer la investigación y la innovación. Todo ello, enmarcado en una gestión participativa basada en el respeto, la transparencia y el servicio a la comunidad.

“No hay perdedores; hay una sola Universidad que nos necesita unidos”, manifestó Moreno al recibir su credencial como rector electo. Con esa frase, el físico que entiende de ecuaciones y de personas, dejó claro que su rectoría tendrá un sello inconfundible: el humanismo como brújula y la excelencia como destino. La Universidad de Panamá se prepara para una nueva era, liderada por un hombre que demuestra que la ciencia y el corazón pueden, y deben, caminar de la mano.