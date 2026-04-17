Finanzas ante el clima: El imperativo de la resiliencia proactiva

La economía global enfrenta hoy un dilema sin precedentes: la naturaleza ya no es un actor pasivo. El cambio climático ha dejado de ser una variable externa para situarse en el corazón de la planificación fiscal y corporativa en toda nuestra región latinoamericana. No es solo cuestión de proteger el medio ambiente, sino de salvaguardar la viabilidad de nuestros sistemas productivos y financieros ante impactos climáticos inevitables.

Para navegar esta crisis, es fundamental entender la anatomía del riesgo. Las fuentes técnicas y los informes del IPCC diferencian los impactos principalmente por su velocidad. Por un lado, enfrentamos eventos extremos —inundaciones, deslizamientos, sequías, tormentas u olas de calor— que son súbitos y destructivos, golpeando de forma inmediata infraestructuras, vidas y cadenas productivas. Por otro, existen procesos de lento progreso, como el aumento del nivel del mar, la erosión costera, intrusión salina o la desertificación, que erosionan los medios de vida de manera gradual e irreversible.

Esta distinción técnica es crucial para la contabilidad nacional. Mientras que los “daños” en infraestructuras y cadenas de valor pueden ser reparados o restaurados, las “pérdidas” de vidas humanas, territorios o patrimonio cultural son irrecuperables. Ambos fenómenos representan límites reales a la adaptación humana y causan impactos económicos y no económicos que son tratados bajo el mecanismo de Pérdidas y Daños de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), resultando particularmente relevantes para las poblaciones vulnerables y sistemas productivos para garantizar seguridad alimentaria.

La urgencia actual radica en la cuantificación precisa. No se puede gestionar eficazmente lo que no se mide. Tanto los Ministerios de Economía y Finanzas como los institutos de estadística, incluyendo bancos, aseguradoras e inversores, necesitan evaluar estos riesgos para evitar la insolvencia estructural. Integrar la adaptación en la planificación fiscal central y en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) permite convertir el riesgo futuro en una palanca de crecimiento y resiliencia actual.

Invertir en adaptación no es un gasto, sino una apuesta estratégica por un “triple dividendo”. Según fuentes especializadas, estas inversiones evitan pérdidas futuras, estimulan dinámicamente la actividad económica y generan claros cobeneficios sociales y ambientales. Países como Colombia y México, pioneras regionales, han demostrado éxito al implementar taxonomías verdes que orientan el capital hacia la resiliencia. Asimismo, Barbados ha liderado con valentía globalmente la Iniciativa de Bridgetown para reformar el financiamiento climático en naciones vulnerables. El argumento económico es contundente: la Comisión Global de Adaptación estima que invertir 1.8 billones de dólares en infraestructuras resilientes y sistemas de alerta a nivel global podría generar hasta 7.1 billones de dólares en beneficios netos totales.

Los Ministerios de Finanzas tienen un papel protagónico. Deben desarrollar capacidades analíticas para incorporar los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, en sus proyecciones presupuestarias y planes de inversión de capital. Esta visión proactiva es igualmente aplicable a bancos, inversores, empresas y cooperativas. La evidencia es clara: la adaptación proactiva es la única vía para asegurar la estabilidad macroeconómica a largo plazo.

El tiempo de la reacción ha terminado. La base de evidencia indica que la integración climática en la planificación financiera es el motor necesario para un crecimiento sostenible. Ignorar estas métricas no solo es un error ambiental, es una negligencia financiera. Solo mediante una gestión técnica, rigurosa y humana de las pérdidas y daños actuales garantizaremos para nuestros países un desarrollo sostenible, que sea inclusivo, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático.