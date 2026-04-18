Limpieza en Boca La Caja celebra el Mes de la Tierra

En conmemoración del Mes de la Tierra, diversas organizaciones realizaron una jornada de limpieza de playa en el sector de Boca La Caja, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y contribuir a la protección de los ecosistemas costeros. La actividad fue organizada por la Junta Comunal de San Francisco, junto a Fundación Mimar, Conciencia Verde y Fundación BKJ, quienes unieron esfuerzos para recolectar desechos sólidos acumulados en la zona costera.

Durante la jornada, voluntarios participaron activamente en la recolección de botellas plásticas, bolsas, envases y otros residuos que afectan el entorno natural y la vida marina. Los organizadores destacaron en sus redes sociales que cada acción cuenta en la construcción de un Panamá más limpio y sostenible, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener las playas libres de basura y adoptar hábitos responsables con el ambiente.