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Limpieza en Boca La Caja celebra el Mes de la Tierra

La actividad fue organizada por la Junta Comunal de San Francisco, junto a Fundación Mimar, Conciencia Verde y Fundación BKJ.
La actividad fue organizada por la Junta Comunal de San Francisco, junto a Fundación Mimar, Conciencia Verde y Fundación BKJ. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Deborah Peña
  • 18/04/2026 11:50
Los organizadores destacaron en sus redes sociales que cada acción cuenta en la construcción de un Panamá más limpio y consciente.

En conmemoración del Mes de la Tierra, diversas organizaciones realizaron una jornada de limpieza de playa en el sector de Boca La Caja, con el objetivo de promover la conciencia ambiental y contribuir a la protección de los ecosistemas costeros.

La actividad fue organizada por la Junta Comunal de San Francisco, junto a Fundación Mimar, Conciencia Verde y Fundación BKJ, quienes unieron esfuerzos para recolectar desechos sólidos acumulados en la zona costera.

El Mes de la Tierra es un período generalmente dedicado a la concientización ambiental.
El Mes de la Tierra es un período generalmente dedicado a la concientización ambiental. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Durante la jornada, voluntarios participaron activamente en la recolección de botellas plásticas, bolsas, envases y otros residuos que afectan el entorno natural y la vida marina.

Los organizadores destacaron en sus redes sociales que cada acción cuenta en la construcción de un Panamá más limpio y sostenible, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener las playas libres de basura y adoptar hábitos responsables con el ambiente.

La limpieza de Boca La Caja se suma a las actividades desarrolladas durante abril.
La limpieza de Boca La Caja se suma a las actividades desarrolladas durante abril. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El Mes de la Tierra es un período generalmente dedicado a la concientización ambiental, y termina el 22 de abril, cuando se conmemora el Día Mundial de la Tierra.

Este tipo de iniciativas busca no solo sanear espacios públicos, sino también sensibilizar sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y reducir la contaminación, especialmente en áreas vulnerables como las costas.

La limpieza de Boca La Caja se suma a las actividades desarrolladas durante abril, mes en el que se refuerzan los mensajes de conservación y respeto por el planeta.

Limpieza en Boca La Caja celebra el Mes de la Tierra
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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