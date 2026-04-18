Limpieza en Boca La Caja celebra el Mes de la Tierra

El Mes de la Tierra es un período generalmente dedicado a la concientización ambiental, y termina el 22 de abril, cuando se conmemora el Día Mundial de la Tierra.Este tipo de iniciativas busca no solo sanear espacios públicos, sino también sensibilizar sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y reducir la contaminación, especialmente en áreas vulnerables como las costas.La limpieza de Boca La Caja se suma a las actividades desarrolladas durante abril, mes en el que se refuerzan los mensajes de conservación y respeto por el planeta.