Ministra de Trabajo aclara: motorizados de apps ‘no son trabajadores’ y advierte regla del 90% panameño

<i><b>'No se han acercado al Ministerio'</b></i>Muñoz reveló que, durante la actual administración, ninguna de estas empresas ha sostenido conversaciones formales con el <a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo</a>, lo que mantiene el tema sin una regulación específica dentro del ámbito laboral.La ministra explicó que su despacho no regula plataformas digitales, sino únicamente las relaciones laborales entre empleador y trabajador.<i><b>'No son trabajadores, son servicios'</b></i>Uno de los puntos más contundentes fue la diferenciación del estatus de quienes operan en estas apps:<i><b>'No son trabajadores, son motorizados que brindan un servicio'.</b></i>Esto significa que actualmente estas actividades funcionan bajo un esquema de servicios independientes, similar al de cualquier persona que ofrece servicios profesionales, y no bajo las normas del Código de Trabajo.<b>Regla clave: 90% de mano de obra panameña</b>Sin embargo, la ministra fue enfática en que esta situación cambiaría si las plataformas pasan a ser reguladas como relaciones laborales.En ese escenario, la ley panameña establece que:El 90% de los trabajadores debe ser panameñoEn algunos casos, el mínimo permitido es 85% de mano de obra nacional<i><b>'Es decir, el 90% de los motorizados tienen que ser panameños'</b></i>, puntualizó.