Ministra de Trabajo aclara: motorizados de apps ‘no son trabajadores’ y advierte regla del 90% panameño

Las declaraciones se dieron al ser interrogada por un grupo de periodistas, en medio del creciente debate sobre la regulación de esas plataformas y su impacto en el empleo nacional.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz , se pronunció sobre la situación de las plataformas digitales en Panamá y dejó una postura clara: los motorizados que operan en estas aplicaciones no son considerados trabajadores, sino prestadores de servicios.

“No se han acercado al Ministerio”

Muñoz reveló que, durante la actual administración, ninguna de estas empresas ha sostenido conversaciones formales con el Ministerio de Trabajo, lo que mantiene el tema sin una regulación específica dentro del ámbito laboral.

La ministra explicó que su despacho no regula plataformas digitales, sino únicamente las relaciones laborales entre empleador y trabajador.

“No son trabajadores, son servicios”

Uno de los puntos más contundentes fue la diferenciación del estatus de quienes operan en estas apps:

“No son trabajadores, son motorizados que brindan un servicio”.

Esto significa que actualmente estas actividades funcionan bajo un esquema de servicios independientes, similar al de cualquier persona que ofrece servicios profesionales, y no bajo las normas del Código de Trabajo.

Regla clave: 90% de mano de obra panameña

Sin embargo, la ministra fue enfática en que esta situación cambiaría si las plataformas pasan a ser reguladas como relaciones laborales.

En ese escenario, la ley panameña establece que:

El 90% de los trabajadores debe ser panameño

En algunos casos, el mínimo permitido es 85% de mano de obra nacional

“Es decir, el 90% de los motorizados tienen que ser panameños”, puntualizó.