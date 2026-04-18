Panamá femenina clasifica invicta al CONCACAF W tras dominar el Grupo E

La selección femenina de Panamá selló su clasificación al Campeonato de CONCACAF W con una actuación contundente, tras finalizar invicta en el Grupo E de las eliminatorias.

El conjunto canalero ganó sus cuatro compromisos y se consolidó como líder absoluto de su grupo, dejando sin opciones a sus rivales.

El equipo panameño mostró solidez en todas sus líneas a lo largo del torneo, acumulando 12 puntos de 12 posibles.

Además, destacó por su poder ofensivo con 15 goles anotados y una defensa firme que solo permitió dos tantos en contra, cifras que reflejan el dominio ejercido durante la fase clasificatoria.

En la tabla final del grupo, Panamá terminó en la primera posición, seguida por Cuba con siete unidades y Aruba con seis. Más atrás quedaron Curazao y San Cristóbal y Nieves, que no lograron mantener el ritmo impuesto por las panameñas.

El rendimiento del equipo no solo garantiza su presencia en la siguiente etapa del torneo, sino que también evidencia el crecimiento sostenido del fútbol femenino en el país.

Con un juego equilibrado y efectivo, Panamá llega al Campeonato de CONCACAF W con aspiraciones de competir ante las selecciones más fuertes de la región.

El Campeonato W de la Concacaf, programado para disputarse en noviembre de este año, será determinante en la ruta hacia el Mundial de Brasil 2027.

Este torneo otorgará cuatro boletos directos a la Copa del Mundo, además de dos plazas adicionales que se definirán mediante la repesca intercontinental.

Tras este paso perfecto, el combinado nacional centrará ahora su preparación en el próximo desafío, donde buscará mantener el nivel mostrado y seguir avanzando en el panorama del fútbol femenino internacional.