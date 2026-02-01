Freedom 250: 250 años de libertad y liderazgo estadounidense

En 2026, Estados Unidos celebra un hito histórico: 250 años de libertad. Freedom 250 es una ocasión para reconocer los valores que han definido a mi país desde 1776: la libertad, la democracia y el patriotismo. Estados Unidos nació de una idea clara, basada en las libertades individuales y en la convicción de que los pueblos libres deben gobernar su propio destino. Este aniversario nos invita a reflexionar sobre nuestros ideales, su impacto y el camino hacia el futuro. Hay mucho que celebrar.

Celebramos, en primer lugar, los sólidos lazos comerciales que nos unen a Panamá. Más de 100 grandes empresas estadounidenses operan en el país, generando miles de empleos bien remunerados y fortaleciendo sectores clave como la logística, la energía y los servicios. Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Panamá, con más de 11 mil millones de dólares en comercio anual de bienes, y como la principal fuente de inversión extranjera directa.

Esta relación ha contribuido de manera directa a la movilidad económica de los panameños. Empresas estadounidenses como Citi y Procter & Gamble han sido parte del desarrollo de Panamá durante más de un siglo. Citi desempeñó un papel clave en el financiamiento de la construcción del Canal y en obras públicas como el Metro, mientras que Procter & Gamble suministró luz a los trabajadores durante la construcción del Canal y hoy mantiene a Panamá como su sede regional.

Celebramos también la innovación. El dinamismo económico y el espíritu emprendedor de Estados Unidos han permitido liderar avances en ciencia, tecnología y educación, con beneficios que trascienden fronteras. En Panamá, esta innovación tuvo un impacto histórico gracias al trabajo del doctor William Gorgas, médico estadounidense cuyo liderazgo fue decisivo para erradicar la fiebre amarilla y hacer posible la construcción del Canal.

Nuestros lazos en investigación e innovación continúan siendo fuertes. La Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) es un ejemplo de cooperación científica para enfrentar desafíos compartidos que afectan la salud animal y la seguridad alimentaria. Además, Estados Unidos sigue siendo el destino preferido de los panameños para cursar estudios superiores. El año pasado, más de 2.200 panameños estudiaron en universidades estadounidenses, la mayoría en programas de doctorado. Este intercambio se fortalece con la creciente presencia de universidades estadounidenses en Panamá, mediante programas conjuntos, centros de investigación y visitas frecuentes de delegaciones académicas.

Celebramos igualmente nuestra cooperación en materia de seguridad y asistencia humanitaria. Nos sentimos orgullosos de ser el mejor amigo y el socio más cercano de Panamá desde los inicios de la República hasta el día de hoy, generando beneficios concretos para los panameños. A través de la colaboración entre el sector privado, el Comando Sur y organizaciones no gubernamentales, lanzamos en 2025 la iniciativa Agua en Tu Aula, que llevará agua potable a 50 escuelas y beneficiará a 8.000 estudiantes en cinco regiones del país.

Durante más de 20 años, el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur ha invertido más de 58 millones de dólares en proyectos comunitarios, incluyendo la construcción y rehabilitación de escuelas, clínicas, estaciones de bomberos, centros de operaciones de emergencia y puentes peatonales. Estos esfuerzos también han permitido entregar más de 500.000 libras de alimentos, distribuir 2.200 filtros de agua y devolver la vista a más de 3.000 panameños mediante cirugías de cataratas. Asimismo, continuamos apoyando a SINAPROC para fortalecer la respuesta del país ante desastres y emergencias.

Gracias a la ampliación de nuestra cooperación en materia de seguridad, hoy estamos haciendo aún más. En 2026, mediante la iniciativa Juntos por la Salud, y en coordinación con el Ministerio de Salud, el Despacho de la Primera Dama y la Caja de Seguro Social, brindaremos atención médica especializada a 10.000 personas en hospitales públicos de todas las provincias, con el apoyo de médicos estadounidenses visitantes.

Celebramos también la relación estratégica entre Estados Unidos y Panamá para asegurar nuestra región. Gracias a una estrecha colaboración con el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), la migración irregular a través del Darién se ha reducido en un 99 por ciento. De igual forma, Panamá ha alcanzado cifras récord en la lucha contra el narcotráfico. En 2025, se incautaron más de 100 toneladas métricas de narcóticos por quinto año consecutivo, con unidades apoyadas por Estados Unidos responsables de más del 90 por ciento de las interdicciones. Estas unidades también lograron la detención de más de 600 criminales, incluidos narcotraficantes, traficantes de personas y criminales financieros vinculados a organizaciones criminales transnacionales.

Al celebrar Freedom 250 en Panamá, conmemoramos no solo 250 años de historia estadounidense, sino también más de 120 años de una relación sólida entre nuestros países. Los lazos entre nuestros pueblos, basados en el comercio, la innovación y la seguridad, reflejan una asociación duradera. Estados Unidos reafirma su compromiso de permanecer presente, fuerte y comprometido con Panamá.

Como ha señalado el presidente Trump, este aniversario es una oportunidad para honrar nuestra historia y asegurarnos de que Estados Unidos siga siendo fuerte, próspero y preparado para los próximos 250 años. Freedom 250 nos impulsa hacia un futuro de prosperidad compartida para Estados Unidos, Panamá y toda nuestra región.