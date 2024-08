Generación Z, liderando el camino hacia el futuro del comercio

El futuro del comercio está en la generación Z. Esta generación de adultos jóvenes completamente digital se está volviendo fundamental a la hora de decidir hacia dónde van los pagos.

Los integrantes de la generación Z no solo están liderando el avance hacia pagos digitales más inteligentes, hiper personalizados, flexibles y fluidos; también están listos para convertirse en el segmento de consumidores de más rápido crecimiento a nivel mundial con una fuerza extraordinaria para moldear el mercado por sus comportamientos financieros únicos.

En Visa publicamos recientemente un nuevo informe “Winning over the Gen Zers in social, gaming & payments”, y las cifras son impresionantes, especialmente en sus comportamientos en cuanto al comercio y el dinero. Por ejemplo, los integrantes de la generación Z están surgiendo como una fuerza poderosa en la economía de las aplicaciones móviles: el 75% dice que usan regularmente aplicaciones para actividades financieras, el 85% posee y usa una aplicación financiera o billetera digital y el 60% de los integrantes de la generación Z en todo el mundo usa dispositivos móviles para hacer compras digitales, utilizando aplicaciones para compras en línea mucho más que cualquier otra generación.

Los integrantes de la generación Z administran principalmente su dinero en línea y quieren que sus transacciones en el mundo real funcionen con la misma facilidad como lo hacen sus interacciones digitales. Esto es muy importante de entender, ya que esta generación no distingue entre canales. Ya sea en Instagram, TikTok o en tiendas, ellos esperan una experiencia fluida en cualquier plataforma y dispositivo.

Para la Generación Z, los pagos además deben estar disponibles en los espacios virtuales donde suelen encontrarse, interactuar y jugar. Y esto me lleva a los videojuegos, los cuales desempeñan actualmente un papel central en la vida de estos jóvenes. La generación Z ha crecido jugando videojuegos desde una edad temprana, por lo que muchos se sienten cómodos y emocionalmente apegados al mundo de los juegos. De hecho, el 80% de los latinoamericanos pertenecientes a la Generación Z se identifican como gamers y el 70% juega para socializar con amigos en mundos digitales.

Pero los videojuegos no son solo un pasatiempo para ellos, sino que además constituyen una moneda social. Y yo lo entiendo muy bien. Mi hijo Valentino está en las primeras etapas de esta generación y es un gamer por naturaleza. No solo ya paga todo con su teléfono (es lo único que lleva consigo todo el tiempo), sino que también pasa demasiadas horas conectado al videojuego de fútbol de la FIFA, lo cual lo ha transformado en todo un hombre de negocios que compra y vende jugadores con amigos.

Por ello, un valor inherente de los videojuegos radica en que a menudo proporciona a estos jóvenes su primera exposición a las transacciones digitales, y de hecho a todo el sistema financiero, sentando las bases para su comprensión e influencia en el futuro del comercio en línea.

Los gamers se sienten cómodos con las monedas, tokens y otras formas de pago virtual en los juegos, y con el costo asociado a sus juegos favoritos. Dedican tiempo a ganar y gastar dinero en el juego, e incluso lo usan para comerciar con otros en la vida real, como prometer pagarle a un amigo cierta cantidad de Robux, la moneda de Roblox, por su bebida.

En muchos de estos casos, los gamers jóvenes pueden participar en el ecosistema de pagos digitales sin jamás interactuar con instituciones financieras o comercios del mundo real. Como se indica en nuestro nuevo reporte, el 57% de los gamers de la generación Z dice que han descubierto nuevas marcas mientras está jugando, el 53% tiene más probabilidades de comprar una marca que aparece en un juego y el 32% han comprado bienes virtuales o digitales en un mundo de juegos digitales.

A medida que la generación Z emerge de la adolescencia a la madurez financiera, adaptarnos a su dinámica no solo es necesario sino un imperativo estratégico para el éxito futuro. Tomando en cuenta que América Latina y el Caribe se está convirtiendo en la región de más rápido crecimiento en videojuegos y que la generación Z ahora es la mayor cohorte etaria del mundo, las oportunidades en este espacio son enormes.

En Visa podemos ayudar a crear las mejores propuestas de productos y continuar desbloqueando el poder de este segmento para nuestros clientes y socios en la región, ayudándoles a lograr la exposición y el crecimiento comercial adecuados.