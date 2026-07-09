Importantes logros literarios de la UTP

“Para el ingeniero y escritor José Luis Rodríguez Pittí, con afecto”. Ahora que empiezo a escribir lo que espero termine siendo un amplio compendio de mis memorias en una autobiografía enfocada principalmente a los aspectos de mi actividad cultural durante 65 años consecutivos, me doy cuenta cabal de lo fundamental que ha resultado ser mi iniciativa, en un ya lejano 2001, del ya célebre “Diplomado en Creación Literaria” que ha venido convocando semestralmente la Universidad Tecnológica de Panamá hasta la fecha, con resultados óptimos. Cabe acotar que el talento docente de los escritores que imparten cada asignatura ha sido fundamental.

De manera complementaria, la implementación formal más adelante de tres concursos literarios anuales que me fue permitido fundar en dicha entidad educativa cuya especialidad son las carreras técnicas y científicas, ha contribuido a la posibilidad de conocer a nuevos autores talentosos Y es que, visto en retrospectiva, esa dupla de iniciativas ha resultado ser un logro realmente extraordinario, dados los estupendos resultados de ambas actividades. ¡Así, la cantidad de nuevos escritores talentosos –mujeres y hombres– que gracias a dichas iniciativas han ido surgiendo en lo que va del siglo XXI es, sin duda alguna, gratamente sorprendente!

Fundada la UTP hace exactamente 45 años por mi tío, el Dr. Víctor Levi Sasso (hermano de mi madre), quien sería su primer Rector, lo que dicha universidad ha logrado en materia literaria en nuestro país, nunca antes había sucedido. Vistas las numerosas nuevas obras publicadas (cuento, poesía y novela, sobre todo), y asimilados sus innegables aciertos, habría que ser ciego, sordo y mudo para no darse cuenta el público lector panameño de que algo fundamental ha cambiado en el desarrollo de nuestras mejores letras, así como en el gusto por la lectura de un público creciente.

Los certámenes anuales a los que aludo son: el Premio Centroamericano de Literatura “Rogelio Sinán”; el Premio de Cuento “José María Sánchez” y el Premio “Diplomado en Creación Literaria” (sólo para egresados de dicha especialidad). Además, el Premio de Literatura Infantil “Hersilia Ramos de Argote”, creado también en la UTP por el poeta Héctor Collado, de similar manera contribuye al afianzamiento de ese otro tipo de creatividad cuyo público cautivo evidentemente son los niños. Visto así, los 25 años consecutivos que le dediqué a la UTP, tanto en el aspecto docente como en el de promotor cultural, no pueden menos que llenarme de orgullo.

Entre los numerosos egresados de dicho Diplomado, recuerdo con especial afecto a ciertos talentosos autores que hoy gozan del respeto y la admiración de quienes disfrutan en nuestro querido país de la lectura de obras sobresalientes. Me refiero a: Danae Brugiagti, Gonzalo Menéndez González, Carolina Fonseca, Isabel Herrera de Taylor, Gorka Lassa, David Róbinson, María Laura De Piano, Luigi Lescure, Marisín Reina, Dennis Smith, Gloriela Carles Lombana, Nicolle Alzamora Candanedo, Lissete Lanuza Saenz, Vilma Calderón Córdoba, Marco Ponce Adroher, Lupita Quirós Athanasiadis, Gerardo Bósquez Iglesias, Doris Sánchez de Polanco y Melitón Robles Esquina, entre muchos otros.

Y sin duda habría que añadir otro factor importante que ha contribuido a darle prestigio cultural a la UTP: la publicación continua de obras premiadas en los certámenes antes mencionados, y de otros libros... Lo cierto es que ninguna otra universidad estatal o privada panameña ha sido capaz de realizar un esfuerzo cultural semejante.

Del citado diplomado ha egresado un número importante de nuevos escritores en diversos géneros, pero sobre todo cuentistas; algunos han ganado después premios literarios y publicado sus primeros libros... Como es natural, también ha habido quienes en no han dado la talla como escritores. ¡De todo hay en la viña del Señor!

Es fundamental mencionar también que son numerosos los libros de índole literaria que, desde hace años, ha venido publicando la UTP, tanto premiados en sus certámenes como otros... Y yendo más atrás en la historia, cómo olvidar que con el apoyo del ingeniero y talentoso escritor José Luis Rodríguez Pittí en el aspecto propiamente formal, pudimos crear la primera serie de obras de buenos escritores –incluyéndolo a él– en un acuerdo tácito de coedición con la UTP, mediante una colección singular: “Cuadernos Marginales”. Gracias a esta iniciativa, que conocen pocas personas hoy, empezaron a publicar muchos talentosos autores nacionales.

Fueron las primeras obras en publicarse en la pequeña imprenta de la UTP. Esa colección la fundé con el fin de difundir textos breves de alta calidad que no alcanzaban para formar un libro tradicional; y de paso servir de semillero a nuevos talentos. Así nace en 1997, aquella novedad (que duraría hasta 2007). La UTP hizo pública entonces la siguiente entusiasta nota periodística, aquí citada en parte: “La UTP logra, con estas modestas publicaciones, la difusión de textos breves de alta calidad literaria, que por su reducida extensión no alcanzan para integrar un volumen, pero reúnen méritos suficientes para darse a conocer. Los autores aquí publicados no necesariamente son conocidos. Acercar sus textos al lector en cuadernillos de pequeño formato a bajo costo es una alternativa...”.