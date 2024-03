Juan y el manejo del crédito

El mundo del crédito y las deudas tienen mucho en común con la jardinería. Ambos requieren paciencia, sabiduría, y las herramientas adecuadas para que el jardín financiero se desarrolle de manera saludable, sin que las malas hierbas (las deudas que debemos evitar) nos dañen lo construido. Con prácticas sencillas, y el conocimiento de cuáles deudas son aceptables, y de cuáles debemos cuidarnos, aseguraremos que este jardín financiero que queremos ver crecer sea próspero y saludable.

Hace unos años Juan, un joven jardinero, heredó un terreno. Siempre tuvo el sueño de tener un jardín que diera de qué hablar, pero le tocó lidiar con un suelo seco y sin vida. Decidió buscar agua para revitalizarlo, encontrando dos fuentes: una cristalina y fresca, y otra algo sucia y oscura. Sin embargo, la primera era difícil de alcanzar, requiriendo esfuerzo para mover el agua, pero daba la promesa de un crecimiento sano y sostenible del jardín. La segunda era fácil de obtener, pero, como estaba contaminada, podía dañar el jardín a la larga. Eligiendo sabiamente la fuente pura, y trabajando arduamente con dedicación para nutrir su tierra, su jardín floreció con el paso del tiempo, convirtiéndose en el más envidiado de su pueblo.

Esta parábola nos sirve para contrastar nuestras fuentes de crédito, para las cuales debemos elegir aquellas que, aunque puedan requerir más tiempo y dedicación al inicio, ayudan a mantener una mejor salud financiera a largo plazo.

Al momento de tomar decisiones sobre deuda, créditos, y nuestras finanzas, seamos como Juan, y pensemos a futuro. Aquí te dejamos algunos consejos que te serán de mucha utilidad para el manejo adecuado del crédito:

Ahorro o crédito: Analiza si puedes ahorrar, en lugar de tomar un crédito. Solo usa el crédito cuando el ahorro te tomaría muchísimo tiempo y no puedes esperar, cuando no adquirir el bien te sale más costoso que no tenerlo, y cuando el crédito te ayudaría a mejorar tus ingresos.

Tipos de préstamos: Procura buscar préstamos con intereses bajos y condiciones favorables, como préstamos hipotecarios; recuerda que los intereses que pagas en estos son deducibles del impuesto sobre la renta. Evita opciones de alto costo, como avances de efectivo en tarjetas de crédito o préstamos con garantía vehicular. Estos últimos pueden parecer buenas alternativas, pero sus tasas de interés son usualmente elevadas y con plazos cortos, lo que puede complicar su pago.

Evita deudas de alto interés: Las tarjetas de crédito y préstamos de día de pago pueden ser fuentes caras para financiarte. Usarlas sin control es como regar nuestro jardín con agua sucia; es una solución rápida que daña tu salud financiera.

Porcentaje de endeudamiento: Una buena práctica es no permitir que los pagos de tus deudas excedan el 30% de tu ingreso neto mensual (ingresos menos deducciones). Esto asegura que tengas suficiente para cubrir otras necesidades esenciales sin estar sobre-endeudado.

Pago a tiempo y en su totalidad: Así como el jardín necesita que lo rieguen con frecuencia, tus deudas necesitan pagos constantes. Procura mantener un buen historial de crédito pagando a tiempo; a futuro, esto te permitirá acceder a mejores condiciones de crédito.

Educación financiera continua: Así como un jardinero aprende nuevas técnicas, mantente al día con los últimos conocimientos en educación financiera. Entender bien las deudas y los créditos te ayudará a tomar mejores decisiones.

Siguiendo estos tips y recordando a Juan y su jardín, podrás gestionar tu crédito de la mejor manera, asegurando que tu jardín financiero sea saludable, sostenible, y próspero.

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) seguimos apoyando la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), liderada por la Superintendencia de Bancos de Panamá con la campaña de Tu Balboa Con Sentido. Les invitamos a seguir las cuentas de Tu Balboa Con Sentido en redes sociales y a visitar el sitio web tubalboaconsentido.gob.pa, donde encontrarán valiosos cursos de finanzas personales y materiales que nos ayudarán a mejorar nuestras decisiones financieras.