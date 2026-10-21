La ampliación del Canal de Panamá: una apuesta por el futuro

Hay obras que se construyen y otras que cambian la historia de un país. La ampliación del Canal de Panamá pertenece a la segunda categoría. No fue una obra de infraestructura, fue una decisión económica y estratégica que buscó preparar al país para los cambios del comercio marítimo mundial y mantener la importancia de Panamá como punto de conexión entre dos océanos.

La propuesta de ampliar el Canal fue aprobada mediante referéndum nacional el 22 de octubre de 2006. El objetivo principal era aumentar la capacidad de la vía interoceánica y permitir el tránsito de barcos más grandes, conocidos como neopanamax. La ampliación contempló la construcción de un tercer juego de esclusas y trabajos destinados a mejorar la capacidad de la vía.

Después de casi una década de trabajos, el Canal ampliado fue inaugurado el 26 de junio de 2016. Ese día comenzó una nueva etapa para la principal vía interoceánica de Panamá. Las nuevas esclusas de Agua Clara, en Colón, y Cocolí, en el Pacífico, permitieron recibir buques de dimensiones superiores a las que podían utilizar las esclusas originales.

Las diferencias entre ambos sistemas muestran la magnitud de la obra. Las esclusas originales permiten el tránsito de buques Panamax, mientras que las nuevas esclusas pueden atender embarcaciones más grandes, las cámaras de las esclusas neopanamax tienen 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18.3 metros de profundidad. La inversión también fue considerable. El Programa de Ampliación contempló un costo estimado de $5,455 millones para sus diferentes componentes, entre ellos las nuevas esclusas, los cauces de acceso, las mejoras a los canales de navegación y las obras relacionadas con el suministro de agua.

Una obra de semejante magnitud debe evaluarse por sus resultados. Y los números muestran que la ampliación tuvo un impacto importante. Durante los primeros tres meses de funcionamiento, entre junio y septiembre de 2016, transitaron 238 buques neopanamax por las nuevas esclusas.

Estos datos permiten entender que la ampliación no fue una obra para hacer más grande el Canal. Fue una apuesta para mantener la competitividad de Panamá frente a otras rutas marítimas internacionales.

En un mercado donde los barcos son cada vez más grandes y las empresas buscan reducir costos y tiempos, contar con una infraestructura capaz de recibir estos buques representa una ventaja estratégica. Sin embargo, considero que hablar de los ingresos sería quedarse con una parte de la historia. El Canal ampliado también puso sobre la mesa uno de los mayores desafíos de Panamá: el agua.

Las esclusas necesitan grandes cantidades de agua para funcionar y la cuenca del Canal es fundamental tanto para las operaciones de la vía como para el abastecimiento de agua potable de una parte importante de la población. Las condiciones de sequía registradas en los últimos años demostraron que el crecimiento del Canal también depende de la capacidad del país para administrar y proteger sus recursos hídricos. Durante el año 2024, por ejemplo, los tránsitos disminuyeron a 9,944, un 21 % menos que en 2023, debido a las restricciones relacionadas con la disponibilidad de agua.

Esto debería llevarnos a una reflexión. La ampliación demostró que Panamá tuvo la capacidad de ejecutar un proyecto de enorme importancia internacional, pero el futuro del Canal no dependerá de nuevas inversiones o de recibir barcos más grandes. También dependerá de la protección de la cuenca, de una administración responsable del agua y de la capacidad de enfrentar los efectos del cambio climático.

La ampliación fue una de las decisiones de infraestructura más importantes de la Panamá contemporánea. Los resultados económicos y el aumento de la capacidad de tránsito demuestran que la apuesta tuvo sentido. Pero el verdadero reto comienza ahora, garantizar que esa ventaja pueda mantenerse durante las próximas décadas.

Panamá heredó una posición geográfica privilegiada. La ampliación demostró que el país también puede tomar decisiones estratégicas para aprovecharla.

El siguiente paso será demostrar que tiene la misma capacidad para proteger los recursos que hacen posible esa ventaja. Un Canal más grande puede generar más oportunidades, pero sin agua suficiente, ninguna ampliación puede garantizar el futuro de Panamá. (El autor estudia Periodismo en la Universidad de Panamá)