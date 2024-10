La ciudad deforestada

La Ciudad de Panamá fue fundada en el año 1673 después de la destrucción de Panamá la Vieja. El trazado urbanístico original de la Ciudad de Panamá comprendía solamente unas cuantas cuadras y toda la actividad de esa época se desarrolló en esa área de espacio limitado. Gradualmente, las personas con menos recursos económicos fueron poblando el área extramuros y así se pobló el área que se denominó El Arrabal. A principios del siglo pasado se inició la urbanización de áreas como Calidonia, La Exposición y El Chorrillo.

Ni en la ciudad original fundada en el siglo XVII ni en las áreas antes mencionadas se tomó en cuenta la vegetación. Al punto de que la ciudad original y sus primeros desarrollos urbanísticos eran solo de concreto, sin arboles ni plantas. Esta concepción urbanística respondía a la mentalidad de la época.

A medida que la ciudad se fue expandiendo, surgieron nuevas barriadas como Bella Vista, El Cangrejo, Obarrio, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo, etc. En ninguna de estas barriadas se tomó en cuenta la importancia de la vegetación. Solo en algunos parques como el Urracá se encuentra vegetación en esas barriadas. Una excepción es la avenida Perú donde se encuentran arboles a lo largo de esta avenida.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos una ciudad deforestada o con muy poca vegetación. En la Zona del Canal la situación fue distinta porque se desarrollaron áreas de oficinas y viviendas con vegetación. Sin embargo, en las áreas de las bases militares hay menos vegetación. Hay que mencionar que en las isletas de algunas avenidas de la ciudad y en lugares como la cinta costera sí se encuentra árboles y plantas. Obviamente, en el parque Omar también encontramos vegetación.

Como resultado de lo anterior, estamos expuestos a temperaturas calurosas y muchos habitantes tienen que trabajar, vivir y transportarse usando el aire acondicionado, lo cual conlleva un costo elevado. Qué hacer ante esta situación. Propongo que se trate de reforestar distintas áreas de la ciudad, en la medida de lo posible. Pero, esta labor no se puede hacer en forma desordenada y caprichosa, sino que tiene que responder a un plan maestro ejecutado por expertos en la materia. Aunque no soy un experto, no puedo ignorar que si se trata de reforestar usando especies vegetales que demoran en desarrollarse, no se logrará el propósito deseado, sino después de varios años. Afortunadamente, existen especies vegetales y de árboles de rápido crecimiento que también tienen un aspecto agradable y estético. Una vez se tenga el plan maestro, hay que ejecutarlo y me parece que en este aspecto las autoridades municipales del distrito de Panamá y de San Miguelito pueden solicitar la ayuda de las ONG, de los clubes cívicos y clubes de jardinería, que estoy seguro aceptarán esta responsabilidad.

El propósito podría ser tener una ciudad más reforestada en un término de pocos años. Aunque si el plan se efectúa por etapas, podría ir beneficiando poco a poco. Es obvio que el cambio climático le está imponiendo un cambio a nuestro estilo de vida. Muy poco podemos hacer contra la elevación del nivel de agua de los océanos, los incendios forestales o los huracanes, pero sí podemos aspirar a tener una ciudad con temperaturas razonables y agradables. Todo depende de nosotros y de las autoridades nacionales y municipales que hemos elegido.