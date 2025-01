La educación ambiental y el currículo educativo hacia la sostenibilidad

En la Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en mayo de 2021 y organizada por la Unesco, se adoptó la Declaración de Berlín que marca la ruta del decenio 2020 al 2030 hacia la sostenibilidad, destacando la educación como herramienta clave para este fin. Audrey Azoulay, directora de la Unesco, señaló: “La educación ambiental es crucial para transformar nuestra relación con el planeta. Es imperativo invertir en esta disciplina para preservar nuestro mundo”.

Esta declaración no sólo recalca los desafíos globales, sino que también subraya la urgencia de adaptar nuestros sistemas educativos para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con el medio ambiente. Los cinco ámbitos de acción prioritarios incluyen la transformación de los entornos de aprendizaje y el fortalecimiento de las capacidades de los educadores, entre otros.

En Panamá, la necesidad de reformar la educación ambiental es palpable. Nuestros estudiantes enfrentan la realidad de un planeta en riesgo, donde la equidad y la justicia ambiental aún son metas lejanas. Las barreras financieras, logísticas y de infraestructura limitan las experiencias educativas inmersivas en nuestros ricos ecosistemas, restringiendo las giras estudiantiles y el aprendizaje práctico en reservas o áreas protegidas.

Es crucial que transformemos la forma en que enseñamos y aprendemos sobre el medio ambiente. Necesitamos metodologías que no solo informen, sino que también inspiren y movilicen a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio. Los educadores deben estar equipados con recursos actualizados y efectivos para superar los obstáculos que impiden conectar a los estudiantes con la realidad ambiental.

La colaboración entre gobiernos, instituciones educativas, oenegés y comunidades es fundamental para integrar los principios de la Declaración de Berlín en nuestra educación. El 2025 ha sido declarado el año para centralizar la educación ambiental en el currículo educativo panameño. Este es un llamado a la acción para que todos los sectores trabajen unidos en la implementación de una educación que empodere a nuestras futuras generaciones para enfrentar y superar los retos ambientales del presente y asegurar un futuro sostenible para todos.

Invitamos a la sociedad panameña a abrazar esta causa y a promover un cambio educativo que nos lleve hacia un desarrollo más sostenible y consciente. La educación ambiental no es sólo una asignatura más; es el camino hacia la supervivencia y buena calidad de vida de nuestra sociedad en armonía con la naturaleza. El tiempo no perdona, y no nos perdonará si no acogemos a tiempo las iniciativas de tomar en serio, de una vez por todas, la educación ambiental para lograr la sostenibilidad en todos los aspectos que demanda la lógica y nuestro propio futuro. La inacción no es una opción si queremos preservar el bienestar de las generaciones venideras.

Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Educación y a todas las universidades para que capaciten a los maestros y profesores con un perfil profesional que abarque el conocimiento, dominio y práctica de la sostenibilidad. Es esencial que estos educadores estén preparados para trazar el camino que demanda una responsabilidad plena con la sostenibilidad, adoptándola como el paradigma ineludible para el desarrollo de nuestra nación.

A través de una educación que integre plenamente estos principios, podemos transformar la forma en que interactuamos con nuestro entorno y asegurar un futuro donde el desarrollo sostenible no sea simplemente un objetivo, sino una realidad palpable y continua.