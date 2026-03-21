La política prevaleció sobre la ciencia

En la preparación de las nuevas directrices alimentarias, la evidencia quedó relegada a un segundo plano ante los intereses contrapuestos de los grandes ejes de poder.

Las nuevas pautas dietéticas y la pirámide invertida emitidas por las autoridades sanitarias de EE.UU. han generado gran revuelo. Bajo el lema “MAHA”, su mensaje general es el sensato: “Come comida real”. Entre las guías reales, tres repiten consejos de larga data: “Come la cantidad adecuada para ti”, “Concéntrate en los cereales integrales” y “Come verduras y frutas a lo largo del día”. Las directrices reiteran las recomendaciones tradicionales de limitar los azúcares y las grasas saturadas al 10 % de las calorías, y el sodio a 2300 mg/día. Pero, por primera vez, también incluyen el procesamiento de alimentos: “Limita los alimentos altamente procesados, los azúcares añadidos y los carbohidratos refinados”. Aunque esta guía no utiliza el término “ultraprocesado”, eso es lo que significa; exige limitar el consumo de colorantes derivados del petróleo, edulcorantes, saborizantes y conservantes artificiales. Hasta aquí, todo bien.

Pero luego vienen cuatro directrices adicionales: “Priorizar los alimentos proteicos en cada comida”, “Consumir lácteos”, “Incorporar grasas saludables” y “Limitar las bebidas alcohólicas”. Estas redefinen las proteínas para favorecer el consumo de carne en lugar de vegetal, priorizan los lácteos enteros en lugar de los bajos en grasa, especifican la mantequilla y el sebo de res como ejemplos de grasas saludables y omiten las advertencias sobre el alcohol como un riesgo de cáncer. Esto revierte décadas de defensa de la salud cardiovascular. Procedencia cuestionable

Lo más preocupante es la falta de un debido proceso, el rechazo del consenso científico y los evidentes conflictos de intereses en la elaboración de estas directrices, a pesar de las promesas declaradas de que reflejarían la ciencia de referencia y no los intereses corporativos.

Desde 1980, la elaboración de las directrices ha seguido un proceso de dos a tres años: el Comité Asesor de Guías Alimentarias redacta un informe científico, este se utiliza para desarrollar las directrices y, a partir de estas, se elabora una guía alimentaria. Para estas nuevas directrices, las agencias rechazaron el informe científico encargado durante la presidencia de Biden y designaron su propio comité, dándole solo tres meses para elaborar su informe de 90 páginas y su apéndice de 418 páginas. Aunque las agencias insistieron en que estas directrices no reflejarían la influencia de la industria y estarían libres de conflictos de intereses, no cumplieron ninguna de sus promesas. La mayoría de los miembros del comité de investigación declararon tener vínculos financieros con empresas alimentarias con intereses creados en el asesoramiento dietético; cuatro miembros, por ejemplo, declararon relaciones financieras con asociaciones comerciales de carne de res, cerdo y lácteos.

Una demanda ya acusa a las agencias de ignorar los procesos exigidos por el Congreso para la preparación de las directrices y, en cambio, basarse en las recomendaciones de un “panel formado apresuradamente... de expertos de la industria de las dietas basadas en la carne, los lácteos y las grasas”, cuyos nombres se revelaron sólo tras la publicación de su informe. Se desconoce quiénes redactaron las directrices ni mucho menos quién invirtió la pirámide.

Las directrices anteriores enfatizaban los beneficios de las dietas basadas en carnes magras, productos lácteos bajos en grasa y fuentes vegetales de proteína. Estas tienen el efecto contrario. Aunque se afirma que «toda comida debe priorizar las proteínas de alta calidad y ricas en nutrientes, tanto de origen animal como vegetal», las fuentes animales claramente tienen prioridad, lo que hace que la proteína parezca un eufemismo para la carne. Las directrices recomiendan aumentar la ingesta de proteínas de 0.8 g/kg de peso corporal a entre 1.2 y 1.6 g/kg, a pesar de que los niveles actuales de consumo en EE.UU. ya se acercan a 1.2 g/kg, dos tercios de los cuales provienen de la carne. Además, hay poca evidencia de que superar los niveles actuales proporcione un beneficio adicional. Cumplir con los objetivos de proteínas más altos y mantener las grasas saturadas al 10 % de las calorías será un desafío.

La idea detrás de estos mensajes es que comer alimentos reales y evitar los ultraprocesados logrará saciedad y promoverá la salud, lo cual bien podría suceder. Pero las dietas basadas principalmente en plantas benefician la salud y el medio ambiente. En contraste, la producción de carne y lácteos contamina el medio ambiente, libera gases de efecto invernadero y plantea problemas de bienestar animal y seguridad laboral. Estas directrices ignoran estos problemas.

También se omite cualquier discusión sobre los recursos necesarios para seguir estos consejos. Los alimentos reales son más caros que los ultraprocesados y requieren habilidades culinarias, cocinas, equipo y tiempo. No todos tienen estas características, pero las agencias rechazan explícitamente la equidad como consideración. Estas directrices también deben entenderse en el contexto del actual desmantelamiento de los sistemas de salud pública. Necesitamos que la salud pública apoye dietas que realmente promuevan la salud humana y ambiental.¿