A 250 años de ‘La riqueza de las naciones’: la vigencia de Adam Smith

En 1776 se publicó una de las obras más influyentes en la historia del pensamiento económico: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Su autor, el filósofo y economista escocés Adam Smith, no solo dio origen a la economía moderna como disciplina, sino que también formuló una idea revolucionaria para su tiempo: la prosperidad de las naciones no depende del control del Estado ni de la acumulación de oro, sino de la libertad de las personas para producir, intercambiar e innovar.

Doscientos cincuenta años después de su publicación, la riqueza de las naciones sigue siendo una referencia fundamental para entender cómo surgen la prosperidad, el crecimiento y la cooperación social en sociedades libres.

El argumento principal de Smith fue una ruptura radical con la doctrina económica dominante de su época, el mercantilismo, que sostenía que la riqueza de un país dependía de acumular metales preciosos y proteger los mercados internos mediante monopolios y restricciones comerciales.

Smith argumentó lo contrario. Para él, la riqueza de una nación proviene principalmente de la productividad del trabajo. Y esa productividad aumenta cuando existe: División del trabajo, libre intercambio, competencia y especialización. Su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres ilustra cómo la división del trabajo multiplica la productividad. Mientras un trabajador individual podría producir apenas unos pocos alfileres al día, un sistema de producción dividido en múltiples tareas permite producir miles. En otras palabras, la prosperidad no surge del control centralizado, sino de la cooperación espontánea entre millones de personas que persiguen sus propios intereses.

El orden espontáneo y la “mano invisible”: Uno de los aportes más importantes de Smith fue comprender que las sociedades complejas pueden coordinarse sin un plan central. Cuando las personas son libres de producir e intercambiar, surge lo que hoy llamaríamos un orden espontáneo: un sistema de coordinación que emerge de las decisiones individuales.

Smith describió este fenómeno con una de las metáforas más famosas de la historia económica: “No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino por su propio interés”.

Y en otra frase célebre: “Al perseguir su propio interés, frecuentemente promueve el de la sociedad más eficazmente que cuando realmente intenta promoverlo. Este principio —conocido como la “mano invisible”— explica cómo las acciones individuales, guiadas por incentivos y precios, pueden generar resultados beneficiosos para toda la sociedad.

Aunque Smith no era un anarquista ni rechazaba completamente la intervención estatal, sí advirtió repetidamente sobre los peligros del poder político cuando se alía con intereses económicos privilegiados. Criticó duramente los monopolios otorgados por el gobierno, las barreras al comercio, los privilegios corporativos y las regulaciones diseñadas para proteger grupos específicos.

Smith escribió: “La gente del mismo oficio rara vez se reúne, incluso para diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público.”

Para Smith, el papel legítimo del Estado debía limitarse principalmente a: Defensa nacional, administración de justicia y desarrollo de Infraestructura pública que el mercado no proveería fácilmente. Más allá de esas funciones, el poder estatal podía convertirse fácilmente en una amenaza tanto para la libertad individualcomo para la prosperidad económica.