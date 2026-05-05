Antropología del poder en la filosofía política de Nicolás Maquiavelo

El poder ha sido un problema central en la filosofía política: se ha buscado explicar su origen, naturaleza, legitimación y ejercicio, así como su relación con el derecho, el ejército, la justicia, las leyes y la organización social. Diversas tradiciones culturales (desde la Antigüedad clásica hasta textos del Medio Oriente y Asia) han reflexionado sobre los “juegos del poder” y sus rasgos recurrentes: traición, ambición y codicia lo que muestra que el deseo de dominar atraviesa tiempos y geografías. En este contexto, Maquiavelo aborda su análisis desde una perspectiva práctica. Más allá de ser un intelectual distante de la vida pública, fue político y funcionario de la República Florentina, acumulando experiencia administrativa, diplomática y militar.

Esta trayectoria lo lleva a concebir la política como un ámbito en el que el poder y la acción política convergen. El estudio del poder requiere examinar los sistemas de gobierno y las interacciones entre individuos, grupos y estructuras de poder. Desde esta óptica, la cuestión sobre el fundamento antropológico del poder se orienta a determinar si existe en el ser humano una tendencia inherente a dominar (libido dominandi), lo que justificaría la necesidad de un poder regulador.

La teoría maquiaveliana del poder se propone describir cómo se conserva y se estabiliza el mando sin apoyarse en desvelos morales o doctrinales. Su horizonte no es la instrumentalización del poder para fines privados, sino la restauración de la patria italiana fragmentada. Por eso observa con atención las crisis: la descomposición de instituciones, la inestabilidad jurídica y la ruptura del entramado político que permite gobernar. En ese punto, su pensamiento rompe con buena parte de la tradición anterior como señala José Sánchez Parga “Ni el poder ni la política pueden ser pensados siempre de la misma manera, ya que cada época impone una modalidad distinta de pensar políticamente, aun cuando los que no cambian son los principios, las categorías y relaciones del poder y el objeto de la política: el deseo de dominar y no ser dominado; conquistar, mantener y no perder lo conquistado”

César Borgia personifica la capacidad política tan admirada por Maquiavelo, destacando su audacia y ambición, pero también señala cómo la fortuna puede afectar a los líderes. Maquiavelo analiza el poder sin justificaciones religiosas, mostrando cómo los gobernantes buscan asegurar la obediencia. Rousseau interpretó esta exposición como una advertencia: El príncipe no sería tanto un manual para reyes, sino una obra útil para que el pueblo entienda cómo actúan quienes gobiernan. En contraste con el Renacimiento, en la época contemporánea se tiende a limitar la figura del gobernante mediante instrumentos jurídicos y políticos que fortalezcan a las instituciones con independencia administrativa y financiera, evitando la concentración del poder en una sola persona e impulsando su “institucionalización” en órganos autónomos y no caer en la autocracia o una dictadura.

Para Maquiavelo, el poder no debe reducirse a la acumulación de riqueza, vanidad o gloria personal, porque la ambición por sí sola vuelve irracional la acción política. El poder es un medio: sirve para organizar, establecer y construir la unidad de la patria; por ello, el buen gobierno requiere el apoyo del pueblo y orientación al bien común. Así, la conquista del poder se justifica por los resultados políticos que ordenan y componen la comunidad, no por el beneficio del gobernante. En la lógica maquiaveliana, el poder se enraíza en estructuras estatales y se despliega como una relación de fuerzas donde siempre está en juego dominar y evitar ser dominado. Por eso recurre a la historia: le permite mostrar cómo las pasiones humanas, si no son gobernadas por la razón, conducen al fracaso político. Dentro de esa psicología política, el temor y el miedo aparecen como elementos permanentes de toda relación de dominio: el príncipe teme a otros príncipes, el gobernante a sus súbditos y los ciudadanos a sus gobernantes; también se temen los enemigos entre sí. El miedo se vuelve, así, parte del “arsenal” del conflicto político y se vincula con el peligro, las dificultades y la necesidad de calcular el ejercicio del mando.

Estas categorías se condensan en la figura del Príncipe: debe ser valiente, temible y calculador, pero también capaz de articular virtudes orientadas a la grandeza política. En el trasfondo, Maquiavelo proyecta una expectativa histórica: la llegada de un líder que reúna esas cualidades para liberar y unificar a Italia. Su propuesta, en suma, no idealiza la política; la entiende como un campo de conflicto en el que el poder se conquista y se preserva con realismo, y donde el criterio decisivo es la capacidad de fundar el orden y estabilidad para la comunidad.