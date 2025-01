El nuevo presidente de los Estados Unidos desde el pasado 20 de enero ha puesto el mundo patas arriba y no se sabe con certeza qué se mueve detrás de tanta turbulencia innecesaria.

Unos especulan que detrás de sus acusaciones -ha quedado ampliamente demostrado que son infundadas- están los intereses de influyentes grupos de inversores que apostaron por él para un segundo mandato en la nación más poderosa de la tierra. También se especula que la actividad minera y portuaria, en el caso de Panamá, es lo que motiva tanto interés de POTUS (President of the United States) y allí está enfocado todo su esfuerzo.

No se habían calentado los asientos en el Salón Oval cuando se comisiona al nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, un senador republicano con 14 años de experiencia, a que se encargue en su primera gira oficial de visitar algunos países de una América Latina, de la que ya se dijo “no los necesitamos”.

En el caso de los puertos controlados por “los chinos” se trata ni más ni menos que por Hutchinson Port Holdings Limited con sede en Hong Kong y que no es una empresa estatal china, o sea no es un ‘SOE’ (State-owned enterprises of China). CK Hutchinson con el 80 % de las acciones y PSA International con el 20 % del capital accionario conforman la Hutchinson Port Holdings Limited.

De ninguna forma, y esto ya ha sido reiterado hasta el cansancio, Hutchinson Ports PCC no tiene influencia ni capacidad para impactar los barcos que transitan por el Canal y menos en las decisiones que tome o deje de tomar la Autoridad del Canal Panamá. Todos los puertos en Panamá deben tener la autorización de la ACP para atracar cualquier embarcación en sus muelles y todas esas embarcaciones vienen guiadas por pilotos de ACP debidamente entrenados.

Las navieras Maersk Line (Dinamarca) y MSC (Suiza) son los principales clientes en los puertos de Balboa y Cristóbal, respectivamente. Ambas son líderes en la industria del transporte marítimo global y no guardan ningún tipo de relación con la presencia china de la que tanto se ha hablado desde la víspera de Nochebuena.

En Panamá también operan otros puertos importantes como SSA Marine MIT (Estados Unidos), Colon Container Terminal (Taiwán) y PSA Panama International Terminal (Singapur). Panamá tiene un balance de competitividad portuaria frente a las navieras más grandes del mundo. Es clave mantener ese balance y no permitir monopolios futuros.

¿Dónde están los chinos?