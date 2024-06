Mensaje a Martinelli y Mulino sobre la acusación de Rubén Blades a Ariel Montoya

Excelencias don Ricardo Martineli y don José Raúl Mulino: Luego de concluidas las recientes elecciones en Panamá, el pasado 5 de mayo de 2024 publiqué mi acostumbrada columna semanal sobre política internacional, esta vez por dichas elecciones.

Dado que leí en reportes periodísticos tanto los resultados que dieron por ganador al mandatario electo Mulino como la molestia de esta victoria al cantante Rubén Blades, lo cité en mi artículo pues sé que es, además de político frustrado, una celebridad musical en la salsa.

Posteriormente, este publicó en su blog y en sus redes once puntos aclaratorios, según él, sobre lo que yo sostenía en mi nota, siendo lo más grave decir en su descontento y subestimación, que el hermano pueblo de Panamá, es mercantilista “(chen- chen)” entre otros descalificativos, y acusándolos a ustedes de estar coludidos en actos de corrupción. “¡Ganó la corrupción, pero democráticamente!” tituló él su escrito.

Lo otro es que señala que ustedes, por la redacción original de su escrito (que luego modificó y eliminó de su blog y de las redes por otra, pero que yo imprimí previendo que él pudiese hacerlo, como en efecto hizo), me pagaron o me pagan -y bien-, por escribir yo notas calumniosas sobre la realidad panameña, lo que en honor a mi ética informativa y principios democráticos no es cierto y en mi artículo me centré en el proceso electoral.

Les escribo en vista de que se ha viralizado esta situación y ya algunos bufetes de abogados me están diciendo si realizaré una demanda contra el cantante Blades, decisión que deberé tomar en su momento, y porque directamente los involucra a ustedes en forma alevosa, despectiva e injuriosa tanto como a mi. Soy un poeta y periodista de Nicaragua y vivo exiliado en Estados Unidos. No ofendo ni hago daño a nadie y mi situación empieza a complicarse por las severas acusaciones que este señor hace respecto a mi vida laboral e imagen pública.

Reciban mis atentos saludos extensivos a todo el pueblo panameño, y éxitos en el nuevo proceso presidencial del presidente Mulino, que Dios les bendiga y bendiga a Panamá entera.

El autor es poeta y escritor