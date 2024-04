Mujeres ‘gastando’ sus tacones en busca del voto popular

De un tiempo para acá, cada vez que abro YouTube para buscar rutinas de entrenamiento físico, me aparece una cantidad de propaganda política que me corta la inspiración; y como decía una señora en la peluquería: “Ya quiero que pasen las elecciones para que este bombardeo termine”.

El asunto es que hace unos días, mientras caminaba por las calles de Brisas del Golf, algo captó mi atención. ¿Te has fijado que ahora, uno que otro banner viene con código QR para escanear las propuestas de los candidatos?

Lo anterior es novedoso para mí y me dice que la forma de hacer política está cambiando. Pero, ¿cuál es el papel de las mujeres en toda esta transformación? Con ello en mente, me puse a investigar.

De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, de los 3 millones 4 mil 83 electores, 1.5 millones son mujeres. Panamá cuenta con 39 circuitos electorales de los cuales 13 son plurinominales, entre ellos el distrito de San Miguelito que hoy es el 8-2, (otrora 8-6). Y lo destaco porque se trata del segundo distrito con más población electoral; antes se ubica Panamá y detrás, Arraiján.

Este otro dato es interesante, son 885 cargos de elección popular. En menos de un mes, el próximo domingo 5 de mayo, los panameños escogerán: un presidente, 71 diputados, 81 alcaldes, 20 diputados al Parlacen (sí, leíste bien), 701 representantes de corregimiento y 11 concejales.

Al andar por el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito, apreciarás un número plural de vallas donde figuran mujeres como candidatas y muchas de ellas van como principal. Me pregunto cómo hacen para mantener el balance cuando muchas de ellas son madres, esposas y profesionales.

Alejandra Brenes tiene dos peques, Fabián y Jimena. Aspira a convertirse en diputada y señala que hay menos del 10% de participación de mujeres en la política. Quizá esto pasa porque prefieren no exponerse a campañas sucias y mejor, atender su hogar.

“A veces sucede que son madres solteras, no tienen una red de apoyo, carecen de alguien que les eche una mano en el cuidado de los hijos. Yo, que tengo a mi esposo que me ayuda y me resulta difícil cumplir con mi jornada laboral, aunado a salir en caminatas, hacer volanteo y atender entrevistas en los medios de comunicación”, indicó la candidata Brenes.

Irma Hernández es una joven que está por cumplir 28 años a quien conocí cuando en el 2013, ganó el Concurso Nacional de Oratoria en representación de la región educativa de San Miguelito. Resulta que, 11 años después, ella está buscando convertirse en alcaldesa y habla de trabajar por un San Miguelito más bonito. En reiteradas ocasiones ha señalado que ser mujer en política es un reto porque algunas personas ponen en duda su capacidad.

“Yo lo veo como una carrera de atletismo. Es como si nosotras estuviésemos en el punto de partida, pero a los hombres les dieron la oportunidad de salir, empezar a correr, 40 minutos antes, que en realidad viene a ser 40 años antes”, precisó la abogada Hernández.

Milagro Heurtematte, busca ser la primera mujer en representar al corregimiento de Rufina Alfaro ante el Concejo Municipal de San Miguelito. Tiene 53 años. Además de ser madre, esposa y profesional, es abuela de un adolescente de 13 años. Su nieto tiene mucho que ver con su incursión en la política.

“Cuando mi hija dio a luz, palpamos en carne propia la falta de lugares seguros donde dejar a nuestros retoños, bien cuidados por personal idóneo, mientras salimos a la calle a buscar el sustento. Los Centros de Atención a la Primera Infancia, conocidos por sus siglas como CAIPI, son una necesidad urgente en nuestro corregimiento”, resaltó Heurtematte.

Solo queda esperar al conteo de los votos para saber cuántas mujeres lo logran y que su desempeño le siga abriendo espacio a las que vienen detrás.