Otro oligopolio medicinal en contra de los pacientes

Todo parece indicar que los mismos intereses oscuros que impusieron un oligopolio para el cannabis medicinal hasta el 2026 siguen vivos, y son los mismos que ahora pretenden extenderlo hasta el 2031 justo antes que este se venza. Hagamos un poco de historia.

Al culminar la discusión en primer debate del proyecto de ley de cannabis medicinal en marzo de 2020, que fue amplia y extensa, entre los consensos más importantes logrados fue que no se limitara el número de licencias a expedirse; de la misma forma que no hay límites en las licencias para la comercialización de las otras sustancias controladas como los productos derivados de la heroína (opioides) y la cocaína (anestesias tópicas), y así quedó aprobado.

Lo que se buscaba con esto era evitar la creación de un nuevo oligopolio en la distribución de medicamentos, como ocurre actualmente con las medicamentos sintéticos, ya que siempre se termina afectando al consumidor con productos más caros y con menos opciones para escoger.

Al iniciarse el segundo debate, el 15 de marzo del 2021, para sorpresa de todos, de una manera sorpresiva e inconsulta el HD Crispiano Adames presentó una modificación al texto aprobado en consenso en primer debate, imponiendo que solo se expedirían 3 licencias hasta el año 2032.

Esta restricción fue objeto de indignación por toda la colectividad cannábica, puesto que limitar el número de licencias era una violación a: el principio de igualdad ante la ley establecido en el Artículo 19; el principio de soberanía y libertad de elección del consumidor establecido en el Artículo 49; el principio de libre competencia establecido en el Artículo 295; y contradice la promoción, producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos establecido en el Artículo 111, de la Constitución.

El HD Adames, con su acostumbrada prepotencia, desestimó toda argumentación en contra y se limitó a aumentar el número de licencias permitidas de 3 a 7 y se bajó la fecha del vencimiento de dicho oligopolio hasta octubre del 2026.

Ahora resulta que, a escasos 8 meses para que se venza el oligopolio impuesto inicialmente, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, cuyo secretario es – coincidencia – el HD Crispiano Adames, procedió a aprobar en primer debate el anteproyecto de ley impulsado por el HD Marcos Castillo, del PRD; y el HD Jorge Bloise, de la Coalición Vamos, el cual, en su artículo primero, se prorroga el oligopolio por 5 años más, hasta el año 2031.

Según la exposición de motivos, esta reforma es necesaria para actualizar la ley, con los nuevos avances de los estudios y de las nuevas propiedades de la planta que se han desarrollado para así, supuestamente, cumplir con los estándares de saludo y seguridad, afirmación que es una Trespatinada. Esto es otro intento más de beneficiar a unos pocos en detrimento de la salud de toda la población.