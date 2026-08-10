Panamá: sinapsis o cortocircuito - la encrucijada que decidirá nuestra democracia

Panamá atraviesa un momento decisivo de su historia reciente. Las cifras macroeconómicas describen un país en crecimiento, pero en las calles, los barrios y las mesas de diálogo sobre reformas cruciales —como la de la Caja de Seguro Social— se respira una fatiga social profunda. Cerrar la brecha entre instituciones y ciudadanía exige una articulación sistémica real, en la que cada órgano del Estado escuche con atención la voz del pueblo. Durante décadas, la asimetría informativa permitió que unos pocos concentraran el conocimiento y las decisiones clave; el resultado fue una ciudadanía que dejó de confiar en el sistema y comenzó a resolver por cuenta propia lo que el Estado no resolvía, una suerte de autopoiesis política ante la ausencia estatal.

Esa brecha ha erosionado los canales del diálogo democrático. Cuando el discurso oficial no sintoniza con el costo de la vida ni con el acceso al agua potable, la esperanza cede paso a la indignación y el vínculo entre gobernantes y gobernados entra en cortocircuito: las iniciativas se estrellan contra la resistencia popular porque no nacieron de consensos legítimos, sino de decisiones impuestas desde arriba.

Superar este estancamiento exige verdaderos enlazadores de redes: líderes comunitarios, académicos y gremiales independientes, capaces de tender puentes genuinos entre el Estado y la sociedad. La gestión pública no puede seguir sosteniéndose en el estímulo ideológico de campaña ni en la retórica vacía; necesita un flujo de información transparente que devuelva la fe en las instituciones. Si la fragmentación entre el poder central, las provincias y las comarcas se profundiza, el país seguirá atrapado en el ciclo de estallidos sociales recurrentes.

Frente a esta realidad, el camino es una gobernanza horizontal, en la que las políticas públicas se diseñen con la sociedad civil y no se impongan por decreto. Panamá posee una inteligencia colectiva vasta, lista para proponer soluciones viables a sus grandes dilemas. Activar ese potencial requiere generar una vivencia cotidiana de respeto, dignidad e integridad —un marcador somático político positivo— que sustituya la memoria histórica del desfalco y la impunidad.

Renovar los marcos con que interpretamos la política criolla implica también dejar atrás el clientelismo paternalista. El país demanda una neurogénesis política: liderazgos jóvenes y éticos que asuman la transparencia como el neurotransmisor indispensable de la gestión pública. Solo democratizando los nodos de poder lograremos equilibrar las oportunidades para todos los sectores.

Panamá conserva, sin embargo, una notable plasticidad política: a lo largo de su historia ha demostrado capacidad para reorganizarse, defender su soberanía y pactar grandes transformaciones. Ese activo se pone en riesgo cuando la polarización divide a la ciudadanía en posturas extremas e intolerantes, alimentada por tácticas de psicopolítica digital diseñadas para manipular emociones antes que para fomentar el debate de ideas.

No consolidar esta sinapsis política tiene un costo concreto: en el vacío que deja la desconfianza, el odio se convierte en atajo cognitivo para votar. Es más fácil movilizar el rencor que construir consenso, y las estructuras de poder lo saben; por eso insisten en el enemigo interno antes que en el proyecto compartido. Cuando el elector ya no delibera, sino que reacciona, la papeleta deja de ser un ejercicio de razón pública para convertirse en descarga emocional, y el sistema democrático pierde su función esencial: traducir pluralidad en gobernabilidad. Ese es el riesgo real si Panamá no cierra la brecha entre gobernantes y gobernados: no la ausencia de elecciones, sino su vaciamiento de sentido.

El futuro del país depende de consolidar una sinapsis política sólida y duradera, basada en confianza y corresponsabilidad, que además conecte el desarrollo urbano con el progreso del campo. Solo así insertaremos con justicia a todo nuestro pueblo en la sociedad red del siglo XXI, y transformaremos la protesta en fuerza constructiva de equidad, paz y bienestar nacional.