Panamá y sus grandes retos

Panamá es un gran país, de gente noble, trabajadora, que sabe salir adelante y superar las adversidades. Esta es una de las características de nuestro pueblo que no se perderá, los jóvenes, hombres y mujeres estoy seguro continuarán este legado, tomados de la mano, sin egoísmos, avanzando por el bien de la patria.

Como pueblo hemos afrontado grandes crisis y hemos podido salir adelante por la unidad de los panameños. Una de ellas fue la pandemia de la covid-19 que azotó al mundo entero y que todavía hoy muchos países están en recuperación.

Posteriormente, saliendo de esta crisis, nos afectó la guerra en Ucrania. Recientemente, surgió otro tema a lo interno del país, Minera Panamá. Un mes de protestas de quienes se oponían produciendo un grave daño a la economía del país.

A pesar de que no había información suficiente, equivocados o no, en su gran mayoría, la población se opuso a la existencia de esta actividad, lo que desencadenó un fallo de la Corte Suprema de Justicia y ahora les toca a las autoridades seguir los mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta medida.

Recordemos que el diálogo debe ser siempre el mecanismo para salir adelante ante las adversidades y así no hacerle daño a terceros ni al progreso de este país.

Con estas altas y bajas, llegamos al 2024 un año de muchos retos para Panamá, ya que tendremos que elegir la mejor oferta electoral.

Sin embargo, no podemos pasar por alto lo que hemos vivido en los últimos meses y pedir a Dios que nos ilumine para que, en equipo, como buenos panameños y sin egoísmos, asumamos el reto importante de escoger el 5 de mayo a quienes dirigirán el destino de este país.

Con respeto y tolerancia que la mayoría de este pueblo decida quién gobernará por los próximos años, con la única agenda de seguir trabajando por el bien de todos, especialmente por los más necesitados.

Nos toca reflexionar y conocer las verdaderas intenciones que tienen los diferentes candidatos de llegar al poder. Conocer un poco el actuar de cada aspirante a la presidencia es tarea de todos y juntos, como hemos enfrentado las diversas crisis, decidir quién ocupará el puesto de primer obrero.

La defensa de la familia, la niñez, la mujer, la educación, la salud, es primordial en esta contienda.

Panamá es un país noble, de gente sensible que sabe sobreponerse y seguir adelante. No nos detuvo una pandemia, no nos detuvo las consecuencias de una guerra y nos pusimos de acuerdo en el tema minero donde la voluntad de la mayoría fue escuchada y se tomaron las acciones necesarias.

Ahora nos toca una tarea difícil y es el de poner en las manos correctas el futuro de este país. De esto dependerá que Panamá siga siendo el lugar ideal para nuevas oportunidades, el lugar seguro para invertir y seguir la ruta correcta para continuar luchando contra la desigualdad y la pobreza.

Lo que le recomiendo a cada uno de los electores es estar alertas y leer, estudiar cada propuesta de los candidatos a diferentes puestos de lección y así poner en las manos correctas el futuro de esta nación sin perder de vista los movimientos que se dan en los países de la región y poder identificar las verdaderas intenciones de algunos grupos.

Nuestra democracia ha costado mucho sacrificio en este país y debemos defenderla a como dé lugar y no dejar que prevalezca el odio entre nosotros los panameños.

La contienda electoral debe ser una gran fiesta donde cada uno de los que aspiran a ocupar un cargo de elección popular se gane el cariño y simpatía de la gente por sus propuestas a favor de los más necesitados de este país.