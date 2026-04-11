Pensando en Panamá: habilidades que transforman el futuro

Recientemente, en Shanghái, China, he empezado a escuchar con frecuencia el nombre “WorldSkills”. Al principio, no le presté mucha atención. En la percepción de muchas personas, la “habilidad” suele estar asociada con la formación técnica o profesional, algo que parece distante de los grandes escenarios internacionales. Sin embargo, a medida que fui profundizando, me di cuenta de que se trata de una competencia completamente diferente.

La 48ª edición del WorldSkills Competition se celebrará próximamente en Shanghái. A diferencia de los eventos deportivos tradicionales, aquí no hay enfrentamientos directos de velocidad o fuerza, sino pruebas de concentración, precisión y creatividad.

Desde la cocina hasta la robótica, desde la construcción hasta el diseño digital, cada disciplina está estrechamente vinculada con la vida cotidiana y representa capacidades esenciales en la sociedad actual.

Como panameño, lo que más me interesa de esta competencia no es quién gana las medallas, sino las personas que reúne.

Jóvenes de distintos países compartirán en un mismo espacio para demostrar sus habilidades. Tal vez no hablen el mismo idioma, pero su enfoque y pasión pueden convertirse en una forma más directa de comunicación.

En este sentido, la habilidad no es solo una competencia laboral, sino también una expresión que trasciende culturas. Durante estos días en Shanghái, también he podido percibir que la ciudad está entrando gradualmente en un “modo de preparación”. Las conversaciones sobre este evento son cada vez más frecuentes, y la gente empieza a reflexionar sobre la relación entre habilidades, profesiones y el futuro.

Es un cambio sutil, pero real. Esto inevitablemente me hace pensar en Panamá. En nuestra sociedad, la educación en habilidades también es importante, pero muchas veces no recibe la atención que merece. Si más jóvenes tuvieran la oportunidad de participar en escenarios como esta, quizá cambiaría la forma en que entendemos la profesión y el éxito.