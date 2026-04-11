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Ministro de Ambiente denuncia grave contaminación en el río Matías Hernández

El ministro hizo un llamado urgente a cambiar hábitos y asumir compromisos individuales y destacó la importancia de no arrojar basura a los ríos.
El ministro hizo un llamado urgente a cambiar hábitos y asumir compromisos individuales y destacó la importancia de no arrojar basura a los ríos. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 11/04/2026 17:16
‘El río Matías Hernández se ha convertido en un basurero. Nuestros ríos no se contaminan solos. La basura que hoy vemos ahí salió de nuestras casas y de nuestras calles’, expresó Navarro.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, lanzó este sábado 11 de abril una fuerte advertencia sobre el estado del río Matías Hernández, señalando que este se ha convertido en un “basurero” debido a la acumulación de desechos y la falta de conciencia ciudadana.

A través de una publicación en Instagram, el titular del Ministerio de Ambiente atribuyó la situación a lo que calificó como una “irresponsabilidad criminal” por parte de ciudadanos, así como a limitaciones en recursos y respuesta institucional.

El río Matías Hernández se ha convertido en un basurero. Nuestros ríos no se contaminan solos. La basura que hoy vemos ahí salió de nuestras casas y de nuestras calles”, expresó Navarro y destacó la corresponsabilidad entre autoridades y población.

El ministro hizo un llamado urgente a cambiar hábitos y asumir compromisos individuales y destacó la importancia de no arrojar basura, disponer correctamente los desechos y proteger los espacios naturales.

Asimismo, enfatizó que Panamá cuenta con una riqueza ambiental “extraordinaria” que debe ser preservada, advirtiendo que el deterioro de los ríos impacta directamente en las comunidades y en el futuro del país.

Navarro concluyó su mensaje instando a la ciudadanía a actuar con responsabilidad: “Hagamos lo correcto. Por nuestros ríos, por nuestras cuencas, por nuestras comunidades y por el país que queremos dejar a las futuras generaciones”.

La denuncia de Navarro coincide con la suspensión de los trabajos en una construcción en el sector de Marbella.

El ministerio informó que actuó de manera inmediata tras recibir una denuncia ambiental en la calle Jades, en el sector de Marbella, corregimiento de Bella Vista.

Asimismo, la entidad confirmó que los responsables fueron citados para este miércoles 15 de abril de 2026 en la Regional Metropolitana de MiAmbiente, donde se les notificará formalmente el inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

La institución reiteró que este tipo de acciones forman parte de su política de respuesta ante denuncias ciudadanas, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente.

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