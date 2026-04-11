Ministro de Ambiente denuncia grave contaminación en el río Matías Hernández

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, lanzó este sábado 11 de abril una fuerte advertencia sobre el estado del río Matías Hernández, señalando que este se ha convertido en un “basurero” debido a la acumulación de desechos y la falta de conciencia ciudadana.

A través de una publicación en Instagram, el titular del Ministerio de Ambiente atribuyó la situación a lo que calificó como una “irresponsabilidad criminal” por parte de ciudadanos, así como a limitaciones en recursos y respuesta institucional.

“El río Matías Hernández se ha convertido en un basurero. Nuestros ríos no se contaminan solos. La basura que hoy vemos ahí salió de nuestras casas y de nuestras calles”, expresó Navarro y destacó la corresponsabilidad entre autoridades y población.

El ministro hizo un llamado urgente a cambiar hábitos y asumir compromisos individuales y destacó la importancia de no arrojar basura, disponer correctamente los desechos y proteger los espacios naturales.

Asimismo, enfatizó que Panamá cuenta con una riqueza ambiental “extraordinaria” que debe ser preservada, advirtiendo que el deterioro de los ríos impacta directamente en las comunidades y en el futuro del país.

Navarro concluyó su mensaje instando a la ciudadanía a actuar con responsabilidad: “Hagamos lo correcto. Por nuestros ríos, por nuestras cuencas, por nuestras comunidades y por el país que queremos dejar a las futuras generaciones”.