Ministro de Ambiente denuncia grave contaminación en el río Matías Hernández

<a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro">El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro</a>, lanzó este sábado 11 de abril una fuerte advertencia sobre el estado del <b>río Matías Hernández</b>, señalando que este se ha convertido en un <b>'basurero' </b>debido a la acumulación de desechos y la falta de conciencia ciudadana.A través de una publicación en Instagram, el titular del Ministerio de Ambiente atribuyó la situación a lo que calificó como una 'irresponsabilidad criminal' por parte de ciudadanos, así como a limitaciones en recursos y respuesta institucional.'<i>El río Matías Hernández se ha convertido en un basurero. Nuestros ríos no se contaminan solos. La basura que hoy vemos ahí salió de nuestras casas y de nuestras calles</i>', expresó Navarro y destacó la corresponsabilidad entre autoridades y población.El ministro hizo un llamado urgente a cambiar hábitos y asumir compromisos individuales y destacó la importancia de no arrojar basura, disponer correctamente los desechos y proteger los espacios naturales.Asimismo, enfatizó que Panamá cuenta con una riqueza ambiental 'extraordinaria' que debe ser preservada, advirtiendo que el deterioro de los ríos impacta directamente en las comunidades y en el futuro del país.Navarro concluyó su mensaje instando a la ciudadanía a actuar con responsabilidad: 'Hagamos lo correcto. Por nuestros ríos, por nuestras cuencas, por nuestras comunidades y por el país que queremos dejar a las futuras generaciones'.