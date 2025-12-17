Perú-Panamá: entre patas y panas

El 18 de diciembre se celebra el “Día de la Amistad Peruano Panameña”, fecha instituida en que se rememora el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Panamá, en 1903, y reconoce los tradicionales e históricos lazos de amistad, fraternidad, cordialidad, entendimiento y cooperación mutua entre ambos países y sus respectivos pueblos.

El pronto reconocimiento del Perú a Panamá como Estado independiente, en aquel 18 de diciembre de 1903, lo ubicaba como el primer país latinoamericano y uno de los primeros a nivel mundial en acoger a la hermana nación soberana.

A partir de entonces, los antiguos vínculos que existían entre Perú y Panamá desde las lejanas épocas en que las poblaciones originarias panameñas conocían de la existencia del grandioso Imperio Incaico, producto de las expediciones marítimas del Inca Túpac Yupanqui al Golfo de Panamá, se han venido fortaleciendo y robusteciendo.

En esa profundización de las relaciones entre Perú y Panamá también contribuyó el hecho que Panamá formara parte – durante casi 200 años – del poderoso Virreinato del Perú, constituyéndose el Istmo en “frontera” de la dominación y colonialismo peninsular en tierras peruanas, al mismo tiempo que “puente” del intenso comercio marítimo de Indias, a través del Camino de Cruces y Camino Real, especialmente en el tránsito del oro y plata peruanos, del vino y pisco del Perú.

El desarrollo de los pensamientos y luchas libertarias que unieron a peruanos y panameños alrededor del ideal de la independencia de 1821, que incluyó la valerosa participación de los hermanos istmeños, liderados por la figura del General Tomás Herrera, que conformaron el “Batallón del Istmo” en las decisivas batallas de Junín y Ayacucho, conllevó, asimismo, a la unión entre Perú y Panamá.

Las posiciones comunes de Perú y Panamá en foros internacionales han permitido consolidar las relaciones entre los dos países, como lo demostró la actuación conjunta en la Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de marzo de 1973, en favor de la recuperación de la soberanía del Canal de Panamá, y más recientemente en defensa de las instituciones democráticas, la libertad y los derechos humanos, el libre mercado, el multilateralismo, la lucha contra la corrupción, la seguridad, la innovación, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Hoy, cuando conmemoramos el 122 aniversario de estrechas relaciones, Perú y Panamá renuevan el deseo de vigorizar aún más los lazos de amistad y cooperación que se proyectan en una dinámica agenda en los ámbitos político-diplomático, económico-comercial, social, cultural-educativo, gastronómico y de seguridad, con especial incidencia en la implementación de nuevos proyectos de cooperación técnico-científica en áreas de interés común, la superación de las restricciones al intercambio de bienes entre los dos países, bajo los parámetros del Tratado de Libre Comercio Perú-Panamá de 2012, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas en materia de industria naval.

En la celebración del “Día de la Amistad Peruano Panameña”, debemos de reconocer que toda esa historia entrelazada entre Perú y Panamá, descrita anteriormente, parte justamente de su propia gente, de sus hombres y mujeres, que desde remotos tiempos mantienen nexos muy sólidos, de mucha familiaridad y cordialidad, de apoyo e intercambio, como lo atestiguan el número importante de panameños egresados de reconocidas universidades y centros de estudios militares y policiales del Perú, así como cadetes policiales peruanos que han completado sus estudios en la Escuela de la Policía Nacional de Panamá; los numerosos emprendedores gastronómicos peruanos instalados en Panamá; y, en general, de los más de 9 mil peruanos que residen en Panamá, completamente integrados a la sociedad panameña, y de los cerca de 350 panameños que se encuentran acogidos en el Perú. El camino compartido entre Perú y Panamá, reposa en la unión, solidaridad e integración entre peruanos y panameños: entra patas y panas.