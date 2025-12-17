El país de las filas enormes y colas interminables

¡Qué xopa, laopé!, hey, quítate de ahí, te tas colando, mami llegaste enante, fren yo tuve desde ayer en la tarde, que e lo tuyo capuyo, suave que es bolero, cálmate paciero toy desde la 1 de la mañana, bájame 2 que toy activa’o, esa guial quiere ser la más viva, tú crees que eres intenso, manso runcho, dizque me va a yinalea. Gritos, ademanes, gestos vulgares, un fuerte silbido, acompañado, de te vas para... y enseña el puño amenazador. Uno que otro altercado, empujones, riñas pasajeras. Variopinta de procederes y modales.

Estas son algunas de las variantes folclóricas y una gran heterogeneidad de expresiones interminables y varias más actualizadas, que quizás harán palidecer o el sonrojo a la Prof. Margarita Vásquez, (ya está acostumbrada por sus estudios lingüísticos) y va a tener que modificar su “La Lengua Popular Panameña”, pues rápidamente se incorporan nuevas voces, a la jerga cotidiana, agregando innumerables terminologías, interesantes, picarescas, suspicaces y de una perspicacia increíble, que harán temblar a más de cuatro, a los sensibles tímpanos.

Una silla por allá, un pedazo de cartón por aquí, a manera de cama o una colchoneta inflable, venta de agua embotellada en las filas, envases para ingerir café u otra bebida, personas con características personales de salud, adultos mayores, con dificultades y sillas de ruedas, madres de familia acompañado de sus hijos. Se alborota la mañana, aparecen los primeros rayos del sol.

Muchos de los vocablos “agradables al oído” arriba expresados, es lo que se habla y son escuchados frecuentemente en las interminables filas y colas con motivo de la realización de las Naviferias, usualmente concurridas, por la población, a raíz de las fiestas navideñas, en nuestro país y diariamente reflejan el comportamiento y la actitud de los ciudadanos para estas actividades. El personal de apoyo hace lo humanamente posible para restablecer el orden resquebrajado.

De lo que se trata también es aprovechar los eventos señalados para ofrecer y proporcionar los alimentos típicos de esta época a la población, a precios razonables y accesibles, pero sin efectuar análisis axiológicos, podemos extender la conducta que asumen las personas que asisten a estos eventos y se traducen a otras ocupaciones o labores diarias.

Y es que el sector agropecuario, que produce comida, ofrece en este periodo una gran variedad de productos para la familia, que celebra con regocijo esta fiesta anual. Papas, cebolla ajíes, el infaltable arroz y saril, zanahorias, remolacha, guandú, los condimentos perejil, culantro, reca’o verde, el picnic o jamón, pavo, etc. En fin, la madre tierra suministra los alimentos, sin menoscabo, ni xenofobia, de productos importados, pero preferible los nacionales.

Tanto es así que observamos a diario, en este país de las filas, que permanentemente ocurren, aparte de las Naviferias, extrapolamos señalando entonces: las enormes colas solicitando asistir a citas médicas, sacar dichas citas para evaluaciones clínicas o retirar recetas. Abordar buses o el Metro, pero ha mejorado su ingreso, en los bancos, sacar placas en el Municipio o Paz y Salvo DGI, el último día, asistir a eventos musicales y espectáculos multitudinarios o shows, ahora que está de moda el futbol, aunque se puede comprar el boleto en línea o separarlo con anticipación. Hasta para ir a los servicios sanitarios en centros comerciales o cuando detienen a los malhechores, hay que formar hileras o en línea para la detención respectiva, cuando son varios los truhanes.

Regresando a nuestras Naviferias es una interesante radiografía, en parte ya señalada, sobre actitud de las personas, pues exhiben rasgos de diversa índole y adoptan posiciones muchas veces inexplicables, pero así funciona la naturaleza humana en la tribu social, ya que asumimos roles inverosímiles en función de las relaciones grupales.

Se ha podido comprobar, materia de estudiosos de la siquis y expertos, la manera y forma de reaccionar, actuar y comportarse del Homo erectus frente a situaciones específicas, ya sea a nivel individual o de manera gregaria. Allí está el famoso eterno “juega vivo” o el colarse constantemente.

Ahora surge otra modalidad: la venta ilegal de cupos o espacios guardados con anticipación, que madrugan, logran separar áreas, para aquellos que evitan la espera, vendiéndolo por determinada cantidad de dinero y sin desconocer, con el debido respeto, a los adultos mayores o de la tercera edad, que utilizan bastones, pero que, en un momento determinado, se despojan de los mismos, logran obtener beneficios de una mejor ubicación.

Existe el interés de mejorar la situación actual respecto a la dinámica de movilización, hay evaluación permanente sobre la logística, procedimientos adecuando del lugar, distancias, de acuerdo con las condiciones por cada región particular en el país, ya que este año existen más de 136 puntos, distribuidos en toda la república, algunos lejanos y nuevos, que hace difícil su ejecución, pues son bastante inaccesibles.

La colectividad requiere un esfuerzo conjunto nacional para ir modificando hábitos y costumbres, patrones de comportamiento, el ciudadano vaya transformando su manera de ser, adquirir la nueva cultura, abandonando ciertas practicas nefastas, asumiendo una praxis enriquecedora de actuar. Así también fortalecemos engrandeciendo la Patria diariamente.