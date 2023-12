El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y Plan Operativo Anual (POA) como “El Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el documento que recoge la lógica de ejecución del proyecto. A partir del PEP se obtiene también el Plan Operativo Anual (POA), que no es más que la descomposición de los elementos del PEP que van a ejecutarse en el año. Puesto que el PEP es plurianual, no resulta eficiente descomponer los productos al máximo nivel, en tanto que en periodos largos los riesgos afectan de manera sensible la ejecución y alteran, por tanto, la planificación. La descomposición de los paquetes de trabajo a nivel de actividades y tareas se recomienda realizarla únicamente cuando se elabora el POA”. (Banco Interamericano de Desarrollo. 2023, Noviembre 22. Planificación PEP / POA. https://cursos.iadb.org/es/indes/pla/planificaci-n-pep-y-poa).

El PEP y POA se pueden aplicar a nivel personal, de empresa y de país.

Personal, antes de elaborar tu PEP, te recomiendo leer el libro El hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason y, considerar su planteamiento “Las cinco leyes de oro”. Tu PEP podría contemplar: crear un fondo de jubilación e inversión, estudiar una maestría y adquirir un automóvil. En el primer año iniciar el fondo de jubilación e inversión. En el segundo adquirir un automóvil, al tercer año matricular la maestría y al quinto cancelar ambas cuentas.

El POA para el año 2024: destinar de tus ingresos el 15% para el fondo de jubilación, ahorrar 10% e invertir 15%. Las tareas a ejecutar: analizar los planes de ahorro y escoger la mejor alternativa, depositar mensualmente los porcentajes establecidos (15% y 10%), buscar oportunidades de negocios para invertir el 15%. Elaborar un listado de las especialidades de tu interés, las universidades, la duración, los costos y valores agregados. Con esta información seleccionar la mejor opción. Evaluar las alternativas de leasing o compra de autos nuevos o reposeídos. Cabe destacar, el POA debe ser adaptativo y resiliente considerando los factores internos y externos del entorno que pudiesen tener incidencia en tus planes.

En noviembre de 2024, evaluar su ejecución. ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuántos ingresos obtuviste de tus inversiones? ¿Qué especialidad seleccionaste? ¿Qué modelo de auto comprarás? Identificar la lección aprendida y seguir adelante y saber navegar en los contratiempos.

Empresa: elaborar la planeación estratégica considerando las opiniones de sus clientes, proveedores, colaboradores e inversionistas. Preparar el PEP a tres años. El POA identificar los indicadores que deben lograrse por departamento. Es fundamental que la gerencia explique el POA a sus colaboradores para crear sinergias y compromisos en toda la organización. Al finalizar el año evaluar los indicadores KPI obtenidos (key performance indicator).

Cabe resaltar, que las empresas en sus páginas web publican sus planes agrupándolos de acuerdo a su filosofía y estructuras organizativas. Esto permite que sus clientes puedan conocer su impacto en aspectos como: servicio al cliente, capacidad financiera, desarrollo humano, sostenibilidad ambiental, economía verde, huella ecológica, proveedores, entre otras informaciones.

País: la Resolución de Gabinete Nº149, de 30 de diciembre de 2019, “ Que aprueba el plan Estratégico de Gobierno para los próximos cinco años de gestión”. El PEP es el “Plan Estratégico #Unidos lo hacemos del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024”. POA son los planes anuales de cada ministerio con relación al plan estratégico. Por ejemplo: una manera de verificar su ejecución es revisar el POA 2023 de cada entidad gubernamental, las giras de trabajo comunitario realizadas por el Consejo de Gabinete, los informes mensuales de las entidades versus las memorias de la entidad.

Para el seguimiento del POA a nivel gubernamental, puede considerarse aspectos como: alcance, tiempo, costos, calidad, recursos, adquisiciones, riesgos, comunicaciones, interesados, matriz RACI e integración. Si, mensualmente se monitorea su ejecución permitirá efectuar una rendición de cuenta transparente por procesos.

Para las empresas que tienen un impacto a nivel nacional por su actividad económica, tener un acercamiento presencial con las comunidades, autoridades, organizaciones sin fines de lucro, universidades, estudiantes, entre otros. A través de conversatorios organizados en las cabeceras de las provincias permitirá dar a conocer como sus actividades han beneficiado a la población a nivel nacional teniendo presente la sustentabilidad y sostenibilidad de sus servicios o productos. Será un complemento para la información que presentan en sus sitios web que los ayudará a recopilar datos para la mejora continua de sus procesos.

La autora es docente.