Por qué nos afectan las declaraciones de Trump

Los expertos nos indican que uno de los mayores problemas de Panamá es el trabajo informal que coloca a gran parte de la población en una situación desventajosa. Dichos expertos también nos indican que la solución a este problema es la creación de trabajo formal con salarios dignos.

Es sabido que los inversionistas extranjeros analizan múltiples aspectos de los países donde van a invertir, antes de decidirse a hacer una inversión. Uno de los aspectos que más toman en cuenta es la seguridad política y jurídica.

Las declaraciones de Trump forzosamente influyen en el análisis que hacen posibles inversionistas para decidirse a invertir en nuestro país. El riesgo de que Panamá sea un país donde pueden producirse confrontaciones entre la población local y el Gobierno con el ejército de otro país son razón suficiente para ahuyentar la posible inversión extranjera.

Los inversionistas extranjeros potenciales pueden temer que Trump lleva a cabo lo que declaró y se pueda producir un clima de inestabilidad y confrontación entre la mayor potencia del mundo y la población panameña.

¿Cómo se puede resolver esta difícil situación? Me parece que lo que está sucediendo no se resuelve diciendo que Trump es un loco y que no va hacer lo que está diciendo. Me temo que es necesario que el mismo Trump expresamente retire y desmienta lo que dijo y afirme en forma clara y categórica que no es la intención del Gobierno de los Estados Unidos tomar de vuelta el Canal de Panamá. Para lograr que Trump haga esto será necesario que nuestro presidente, José Raúl Mulino, se reúna con él y le pida que revoque lo que dijo anteriormente. No es una cosa sencilla pero posiblemente se logre si Trump recibe de parte de Panamá algún otro beneficio que le interese.

Este es el juego internacional con que se manejan las relaciones entre los países. ¿Qué puede ofrecer en estos momentos Panamá a los Estados Unidos? ¿Pudiera ser el control de los migrantes que vienen de Suramérica, vía el Tapón del Darién? ¿Pudiera ser la garantía que las futuras ampliaciones del Canal serán construidas por compañías norteamericanas con una licitación donde solo participen compañías de ese país?

Durante la reciente campaña presidencial de los Estados Unidos Trump no dijo nada sobre el Canal de Panamá. A mí me llama la atención que a Trump le moleste tanto que la Compañía Panama Ports (Hutchinson Wampoa) maneje los puertos de Balboa y Cristóbal, porque esta compañía opera estos puertos desde 1997. O sea que esta compañía ya estaba operando dichos puertos cuando Trump fue presidente durante el período 2017-2021. Durante la presidencia de Trump nunca éste se refirió al tema, ni habló de posible intervención china en el Canal de Panamá. ¿Qué explicación tiene esto? No le veo ninguna explicación lógica y por eso concluyo que la pública molestia de Trump sobre el tema de chinos en el Canal es un pretexto para obtener de Panamá algún otro beneficio. La pregunta es, ¿Cuál sería este beneficio? Le he preguntado a varias personas que siguen la política internacional y la política norteamericana y he recibido opiniones variadas, que no coinciden. Concluyo, entonces, que lo que Trump quiere de Panamá no es algo claro y definido sino algo que está en la mente de este peculiar político. Esto no me extraña, porque propuestas como convertir a Canadá en un estado de los Estados Unidos es algo sorprendente que tampoco había oído anteriormente. Pareciera que a Trump le gusta proponer algo exagerado a sus contrapartes para luego obtener un beneficio de menor cuantía e importancia. Este método de negociar no es nada nuevo pero que un presidente de los Estados Unidos lo use si puede traer graves complicaciones en la política internacional.