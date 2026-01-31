Precauciones al consumir agua en los aviones

Un estudio sobre el agua en las aerolíneas del 2025, publicado por el Centro para la Alimentación como Medicina y la Longevidad, revela que la calidad del agua potable varía significativamente según la aerolínea, y muchas continúan proporcionando a los pasajeros agua potencialmente contaminada (https://foodmedcenter.org/2026-center-for-food-as-medicine-longevity-airline-water-study/). Según la fuente, el agua contaminada infringe normas federales e internacionales sobre agua potable para aeronaves (ADWR), implementadas desde 2011, que exigen a las aerolíneas proporcionar agua potable segura a los pasajeros y a la tripulación.

El estudio mencionado clasifica a diez aerolíneas principales y once regionales en los Estados Unidos según la calidad del agua que proporcionaron a bordo durante un período de estudio de tres años (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2025). Cada aerolínea recibió una “puntuación de seguridad del agua” (5.00 = la calificación más alta, 0.00 = la más baja) basada en cinco criterios ponderados, que incluyen infracciones por aeronave, infracciones del nivel máximo de contaminantes para E. coli, tasas de indicadores positivos, avisos públicos y frecuencia de desinfección y descarga de aguas residuales.

“Delta Air Lines y Frontier Airlines se alzan con los primeros puestos en cuanto a la seguridad del agua en el cielo, y Alaska Airlines ocupa el tercer puesto”, afirma el estudio. Las aerolíneas con la peor puntuación son American Airlines y JetBlue. Casi todas las aerolíneas regionales necesitan mejorar la seguridad del agua a bordo, con la excepción de GoJet Airlines. El ADWR exige a las aerolíneas que tomen muestras de sus tanques de agua para analizar la presencia de bacterias coliformes y posible E. coli. También deben desinfectar y limpiar el tanque de agua de cada avión cuatro veces al año. Como alternativa, una aerolínea puede optar por desinfectar y limpiar una vez al año, pero en ese caso debe realizar las pruebas mensualmente.

El estudio del agua en las aerolíneas también revela que la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una de las agencias en Estados Unidos responsables de garantizar la seguridad del agua potable en las aeronaves, rara vez impone sanciones civiles a las aerolíneas que incumplen el ADWR (https://www.epa.gov/dwreginfo/aircraft-drinking-water-rule#rule-summary).

Estos son los hallazgos del estudio:

- Las principales aerolíneas con las puntuaciones más altas en seguridad acuática son Delta Air Lines (5.00, calificación A) y Frontier Airlines (4.80, calificación A). Alaska Airlines ocupa el tercer lugar con 3.85 (calificación B).

- GoJet Airlines es la aerolínea regional mejor calificada, con una calificación de 3.85 (calificación B).

- Entre las principales aerolíneas, American Airlines tiene la calificación más baja, 1.75 (calificación D).

- Casi todas las aerolíneas regionales tienen puntuaciones bajas en seguridad acuática. Mesa Airlines tiene la calificación más baja entre las aerolíneas regionales calificadas, con 1.35 (calificación F), y CommuteAir es la segunda más baja, con 1.60 (calificación D). CommuteAir muestra una alarmante tasa de positividad de coliformes totales del 33.33 %.

- El estudio analizó 35,674 ubicaciones de muestra en total, donde se analizaron bacterias coliformes totales en todas las aerolíneas. De estos, 949 ubicaciones (2,66 %) dieron positivo en las pruebas de coliformes totales.

- Las infracciones del Nivel Máximo de Contaminantes (NMLC) para E. coli se identificaron como el principal factor de reducción en las puntuaciones de las aerolíneas. Se registraron 32 infracciones de este tipo en las 21 aerolíneas participantes durante el período de estudio.

- Las pruebas de detección de bacterias coliformes son importantes, ya que su presencia en el agua potable indica la posible presencia de organismos patógenos en el sistema hídrico.

- Cuando una muestra de agua de una aeronave da positivo en NMLC, debe analizarse de nuevo para determinar la presencia de E. coli. Si no se encuentra E. coli, la aerolínea debe repetir la toma de muestras en un plazo de 24 horas, desinfectar y purgar el sistema de agua en un plazo de 72 horas, o bien cerrar el sistema de agua en un plazo de 72 horas y, a continuación, desinfectar y purgar. Si la muestra es positiva para E. coli, la aerolínea debe cerrar el acceso público al sistema de agua en un plazo de 24 horas, desinfectar y enjuagar.

- El ADWR no exige las mismas pruebas que el Reglamento Nacional Primario de Agua Potable, que incluye otros microorganismos además de los coliformes totales.

- Una aeronave vuela a numerosos destinos y puede bombear agua potable a sus tanques desde diversas fuentes en ubicaciones nacionales e internacionales. La calidad del agua a bordo también depende de la seguridad del equipo utilizado para transferirla, como los tanques de agua, los camiones, los carros y las mangueras.

En base a la información suministrada en el estudio, el Centro para la Alimentación como Medicina y la Longevidad ofrece las siguientes recomendaciones:

- NUNCA beba agua a bordo que no esté en una botella sellada.

- No tome café ni té a bordo.

- No se lave las manos en el baño; utilice desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60 % de alcohol.

- Lleve bebidas selladas o llene una botella reutilizable en las estaciones de llenado del aeropuerto después del control de seguridad.