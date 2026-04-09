Prevención de fraudes digitales: prioridad para proteger a los clientes bancarios

La transformación digital ha redefinido la forma en que los ciudadanos interactúan con el sistema financiero, facilitando el acceso a servicios financieros mediante transacciones electrónicas, el comercio en línea y la banca digital. Esta evolución ha generado importantes beneficios en términos de eficiencia, agilidad e inclusión financiera y, a su vez, ha aumentado la superficie de riesgos a la que se encuentran expuestos tanto las entidades como los clientes.

El uso intensivo de la tecnología exige fortalecer de manera continua los controles de seguridad y los mecanismos de protección de la información financiera, en línea con las mejores prácticas y estándares internacionales.

La expansión del acceso a internet, el uso masivo de plataformas digitales y la consolidación del comercio electrónico han creado un escenario propicio para nuevas formas de fraude. Los ataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta en toda la región.

Panamá refleja de manera clara esta tendencia. El número de ciudadanos que gestionan sus finanzas a través de canales digitales continúa en ascenso, al mismo tiempo que crece la preocupación por los fraudes electrónicos. Estas amenazas se han convertido en uno de los principales factores que afectan la percepción de seguridad de los usuarios y representan un desafío directo para la estabilidad y la confianza en el sistema financiero nacional.

Las cifras reportadas por los bancos a la SBP durante el año 2025 indican que, se registraron intentos y sospechas de fraude a través de canales y medios electrónicos por el orden de $150 millones, mientras que los fraudes materializados mediante estos canales ascendieron a $21 millones, donde la tarjeta de crédito se posiciona como el medio preferido por los ciberdelincuentes.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha asumido este reto como una prioridad institucional. En los últimos años se han reforzado los mecanismos de supervisión y regulación, exigiendo a las entidades bancarias una mayor trazabilidad y un reporte más completo de los incidentes relacionados con fraudes digitales. El registro de intentos fallidos, además de los casos consumados, ha permitido contar con una visión más precisa del riesgo existente.

Este enfoque ha contribuido a mejorar la normativa vigente, identificar patrones de ataque y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema bancario. El monitoreo constante y la coordinación estrecha con las entidades financieras han facilitado la adopción de mejores prácticas de ciberseguridad y una reacción más oportuna ante posibles vulneraciones. La protección de la confianza del cliente se mantiene como un objetivo central de estas acciones.

La prevención del fraude digital también depende de la participación activa de los usuarios. La experiencia demuestra que el ciudadano es la primera línea de defensa frente a las amenazas digitales. Verificar la autenticidad de las fuentes, proteger los datos personales y desconfiar de solicitudes inusuales son hábitos esenciales. La educación financiera y digital, respaldada por una comunicación clara entre bancos y clientes, resulta clave para reducir la exposición al riesgo.

Desde la SBP continuaremos fortaleciendo la regulación, la supervisión y la coordinación con las entidades bancarias para anticipar riesgos, elevar los estándares de ciberseguridad y proteger la confianza de los usuarios. La prevención del fraude digital no es una acción aislada, sino un eje estratégico para preservar la estabilidad, la competitividad y la credibilidad del centro bancario panameño.

Solo con una supervisión clara, instituciones responsables y ciudadanos informados será posible enfrentar con éxito los desafíos del entorno digital y asegurar un sistema financiero preparado para el futuro.