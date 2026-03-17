Proyecto de Ley 478: romper la paradoja de la liquidez y llevar el ahorro a la economía real

El Proyecto de Ley 478 propone resolver este cuello de botella con un mecanismo simple y verificable: convertir una cuenta por pagar comercial ya devengada y recibida a satisfacción, con partida presupuestaria previamente asignada y refrendada, en una obligación con fecha de pago fija e irrevocable mediante certificación. Esa certificación convierte la factura en un derecho de cobro con vencimiento cierto y reglas claras. Una vez certificada, el proveedor puede vender la factura a descuento y recibir dólares de inmediato, como si fuera un instrumento de renta fija de corto plazo. Así se construye un puente entre el gasto ejecutado y la liquidez que el proveedor necesita para operar, pagar planilla y sostener la cadena de suministro, sin depender de su riesgo crediticio.