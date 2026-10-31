¿Qué le espera al mundo en los próximos días?

Esta semana la política internacional nos ha mantenido muy ocupados a muchos que conocemos cómo nos puede impactar la vida política de nuestros vecinos, sean cercanos o no.

Iniciamos por los sorprendentes resultados que obtuvo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de sus elecciones. Si bien es cierto, con los resultados que se obtuvieron en las elecciones para el Congreso Nacional, gobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas que conforman esta nación que funciona, como dice su nombre de forma “federativa”.

Este resultado toma una importancia especial, pues varios analistas predecían que, con el triunfo de Lula frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, prácticamente se cambiaría la “orientación política” del sur del continente americano. Lo más importante en este sentido, es que Brasil sigue siendo la nación con la economía más grande y poderosa de América Latina y por ahora, el balance se mantendrá.

El presidente Lula da Silva se enfrentará a un gobierno diferente, al no tener una mayoría en el congreso de su país y esto lo obligará a negociar o sumar nuevos aliados para poder gobernar, lo cual le bajará la velocidad a sus decisiones.

Por otra parte, los ciudadanos estadounidenses han estado saliendo a las urnas para ejercer el “voto adelantado”, cosa peculiar de su sistema de elecciones, las cuales tendrán su final en un par de días, cuando el 3 de noviembre se espera que una cantidad superior al 64% de los ciudadanos capaces de emitir su voto, salgan a hacerlo.

En esta ocasión no se elige a un nuevo presidente pero si se elige cómo quedarán conformadas las 2 cámaras que conforman el congreso. Esto toma un valor incalculable pues si el actual partido gobernante llegara a perder el control de ambas cámaras, al actual presidente, Donald Trump, se le podría complicar el poder desarrollar sus planes de gobierno por los próximos dos años e inclusive podría hasta llegar a perder su puesto, si se le llegara a acusar y ser procesado en un juicio político.

Esta situación impactaría no solo a los Estados Unidos de América, sino que al continente entero, así como al resto del mundo donde en los últimos 2 años se ha visto una influencia estadounidense como no se había percibido en muchos años. El ciudadano estadounidense ha manifestado su inconformidad ante el gran aumento del costo de los combustibles y la creciente inflación que se percibe en toda la nación, lo cual podría vislumbrar un rotundo triunfo demócrata.

Las elecciones de Israel no dejaron un claro ganador, con el actual primer ministro, de extrema derecha y a quien se le achaca la génesis de la situación en Irán, obteniendo una victoria parcial, pero que no le alcanza para conformar gobierno a menos que haga alianza con su seguidor más cercano, un poco menos conservador. La sorpresa se radicó en la cantidad de escaños que obtuvieron los partidos árabes, que podrían convertirse en el fiel de la balanza de estas elecciones y que pudieran ayudar a influenciar en el resultado de un nuevo gobierno.

El medio oriente sigue en la misma situación que en los últimos meses. Una guerra sin sentido, sin contenido y sin un final previsible a corto tiempo, pero que podría cambiar radicalmente si se dan los resultados mencionados en el Congreso de Estados Unidos. Esta ha sido la razón del alto costo de los combustibles y lo que podría determinar el resultado de esas elecciones.

Por otro lado, las manifestaciones violentas en Europa, principalmente en Francia, han llamado la atención de una manera alarmante y elevan el nivel de precaución no sólo para turistas sino para los propios residentes de esa bella nación. La guerra entre Ucrania y Rusia, no ha finalizado, como había prometido un dirigente de otro país hace poco más de 2 años y por el contrario se ha incrementado.

Desde mi balcón veo que en Panamá finalizó el período legislativo con una considerable deuda pendiente, así como varios partidos en franca formación que pudieran incidir significativamente en la política criolla. Esto promete un inicio de 2027, bastante movido, por decir lo menos.