Reconstruir después del terremoto: casas nuevas y comunidades resilientes

El anuncio del presidente José Raúl Mulino de acelerar la construcción de 2,700 viviendas para las familias damnificadas por el terremoto representa una oportunidad para demostrar que la respuesta a una emergencia puede ir más allá de reponer lo perdido y contribuir a construir comunidades más seguras y resilientes. La diferencia no es semántica. Construir rápidamente un determinado número de casas puede resolver una necesidad inmediata, pero reconstruir comunidades exige planificación, seguridad estructural, servicios básicos, recuperación económica y participación ciudadana. El desafío consiste en atender la emergencia sin reproducir las vulnerabilidades que contribuyeron a sus consecuencias.

Las viviendas deben ser seguras y dignas

La prioridad es construir viviendas seguras, habitables y adecuadas para cada familia, sin sacrificar la calidad ni los controles técnicos por la urgencia. Las obras deben cumplir las normas de construcción sismorresistente, utilizar materiales de calidad, contar con cimentaciones apropiadas y estar sujetas a supervisión profesional durante todas sus etapas. Antes de construir, es indispensable evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas de los terrenos, para evitar nuevos asentamientos en zonas vulnerables. Cuando los riesgos no puedan mitigarse razonablemente, deberá considerarse la reubicación de las familias. Los diseños estandarizados pueden reducir costos y acelerar la ejecución, pero deben adaptarse al tamaño y las necesidades de cada hogar. La selección de los terrenos también debe considerar su accesibilidad y las condiciones necesarias para una vida digna.

¿Quién pagará la reconstrucción?

La respuesta oficial contempla mecanismos financieros de emergencia para agilizar las obras. Sin embargo, la ciudadanía necesita conocer el presupuesto consolidado de la reconstrucción, las fuentes de financiamiento y los costos de las viviendas nuevas, las reparaciones y las intervenciones complementarias. Dada la magnitud de la inversión prevista para las 2,700 viviendas, es indispensable publicar los contratos, las empresas adjudicatarias, los precios, las especificaciones técnicas, los plazos y las condiciones de pago, así como los criterios de selección de beneficiarios y adjudicación de las viviendas. Los fideicomisos y la contratación excepcional pueden acelerar la respuesta, pero requieren fiscalización rigurosa. Los desembolsos deben vincularse a avances verificables, inspecciones técnicas y controles de la Contraloría. La transparencia no obstaculiza la reconstrucción: garantiza que cada balboa invertido produzca soluciones habitacionales seguras, dignas y duraderas.

Reconstruir también significa recuperar comunidades

La respuesta al terremoto debe ir más allá de las viviendas y contribuir a recuperar las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las familias. Para ello, es necesario evaluar los daños en escuelas, establecimientos de salud, caminos, sistemas de agua potable y actividades económicas, incluido el turismo. Es recomendable que el Gobierno articule la reconstrucción con una estrategia integral que defina prioridades, responsabilidades, presupuesto, plazos e indicadores públicos de cumplimiento. Esta debe contemplar la reparación segura de viviendas, la reubicación cuando existan riesgos no mitigables, el restablecimiento de los servicios esenciales y la participación comunitaria. Asimismo, debe fortalecer la gestión del riesgo mediante mejores prácticas constructivas, ordenamiento territorial y preparación ante futuros desastres, aprovechando la reconstrucción para generar empleo y capacidades locales.

De la emergencia a la resiliencia