Redes ANTIsociales

En sus orígenes, las plataformas digitales se presentaron como la gran promesa de la democratización informativa y el puente definitivo para estrechar lazos personales. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquella utopía inicial.

Las redes sociales han mutado de espacios de interacción casual a escaparates de entretenimiento masivo y consumo pasivo. Con la hegemonía de los algoritmos de recomendación, la autopromoción y la irrupción del contenido generado por inteligencia artificial, el tiempo destinado a ver publicaciones de amigos se ha desplazado en favor de una audiencia despersonalizada.

Datos compartidos por Mark Zuckerberg revelaron que, entre 2023 y 2025, el tiempo invertido en ver publicaciones de allegados cayó del 22% al 17% en Facebook, y de un escaso 11% al 7% en Instagram.

Paralelamente, investigaciones del Financial Times y la consultora GWI (tras monitorear a más de 250.000 adultos en 50 países durante una década) confirmaron que la intención de usar redes para mantener contacto o hacer amigos cayó más de un 25% desde 2014, mientras que su uso para “matar el tiempo” aumentó al menos un 15%.

Esta metamorfosis no es meramente estética, sino profundamente política y corrosiva. Si bien en sus comienzos abrieron canales de expresión sin precedentes y visibilizaron abusos oficiales en países con censura, hoy las redes se han transformado en caldos de cultivo para la toxicidad, la polarización y las noticias falsas, con lo cual las democracias se están profundamente afectadas.

Según el informe “Democracy Report 2024” del Instituto V-Dem, la desinformación digital ha contribuido directamente al debilitamiento de la democracia en más de 30 países en la última década. La microsegmentación algorítmica diseñada por las grandes corporaciones encierra a la ciudadanía en cámaras de eco donde solo consume aquello que valida sus prejuicios (sesgo de confirmación), anulando el debate plural y facilitando la manipulación electoral.

El impacto de este fenómeno ha sido documentado ampliamente a nivel global. Un estudio internacional del “Pew Research Center” realizado en 37 países reveló que el 79% de las personas cree que las redes facilitan la manipulación con información falsa y un 68% considera que aumentan la división política; y en el caso de España, llega a un abrumador 80% de la población que afirma dividen a los ciudadanos, mientras que el 47% sostiene que perjudican abiertamente a la democracia.

De igual forma, el informe “Digital News Report España 2025” (Universidad de Navarra / Universidad de Oxford) mostró que el 57% de los españoles señala a sus propios políticos como la principal amenaza desinformativa. En el ámbito de la violencia digital, el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Santa María La Antigua sobre las elecciones de Panamá en 2024 dejó al descubierto cómo la red X concentró un 52.9% de los comentarios tóxicos, utilizando deepfakes y ataques dirigidos para desacreditar a candidatas y silenciar la participación de las mujeres en la política.

Ante este escenario de desinformación galopante y degradación del debate público, los Estados no pueden permanecer como meros espectadores. Es imperativo que las instituciones públicas ejecuten medidas normativas e informativas firmes para salvaguardar el interés general.

En primer lugar, los gobiernos deben implementar de forma prioritaria programas de alfabetización mediática y desarrollo del pensamiento crítico desde la educación temprana, capacitando a los jóvenes para cuestionar la autoría, los sesgos y los intereses detrás de cada publicación.

En segundo lugar, los Estados deben imponer regulaciones que exijan estricta transparencia algorítmica y limitaciones a la microsegmentación publicitaria, como ha intentado la Unión Europea a través del Reglamento de Transparencia de la Publicidad Política (TTPA) para proteger los procesos electorales de injerencias ilícitas.

Finalmente, las autoridades deben incentivar el periodismo de investigación ético e independiente para verificar contenidos y denunciar la mentira en la ciberesfera.

La salud democrática no puede quedar supeditada a la maximización de beneficios económicos de Silicon Valley. Recuperar el sentido de la plaza pública exige acción estatal coordinada, responsabilidad ética en el entorno digital y el compromiso ciudadano de no ceder la capacidad de pensar con criterio propio a un algoritmo.

La democracia no puede quedar a merced de los intereses corporativos de Silicon Valley. Recuperar el ágora exige acción estatal, ética digital y la firme convicción de que la libertad en internet no es el derecho a ser manipulados, sino la capacidad colectiva de pensar con criterio propio.

Las redes que ayer unían a los amigos hoy alimentan algoritmos voraces, convirtiendo el plaza pública digital en un vertedero de toxicidad y desinformación.

¿Y si el mayor invento del siglo XXI estuviera devorando nuestra democracia?