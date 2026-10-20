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Orlando Goncalves
  • 21/10/2026 00:00
Columnistas

Redes ANTIsociales

Columna de Opinión
Mobility and modern telecommunication concept: macro view of tablet computer and touchscreen smartphones with colorful interfaces on laptop notebook PC
Mobility and modern telecommunication concept: macro view of tablet computer and touchscreen smartphones with colorful interfaces on laptop notebook PC DepositPhotos
Redes ANTIsociales

En sus orígenes, las plataformas digitales se presentaron como la gran promesa de la democratización informativa y el puente definitivo para estrechar lazos personales. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de aquella utopía inicial.

Las redes sociales han mutado de espacios de interacción casual a escaparates de entretenimiento masivo y consumo pasivo. Con la hegemonía de los algoritmos de recomendación, la autopromoción y la irrupción del contenido generado por inteligencia artificial, el tiempo destinado a ver publicaciones de amigos se ha desplazado en favor de una audiencia despersonalizada.

Datos compartidos por Mark Zuckerberg revelaron que, entre 2023 y 2025, el tiempo invertido en ver publicaciones de allegados cayó del 22% al 17% en Facebook, y de un escaso 11% al 7% en Instagram.

Paralelamente, investigaciones del Financial Times y la consultora GWI (tras monitorear a más de 250.000 adultos en 50 países durante una década) confirmaron que la intención de usar redes para mantener contacto o hacer amigos cayó más de un 25% desde 2014, mientras que su uso para “matar el tiempo” aumentó al menos un 15%.

Esta metamorfosis no es meramente estética, sino profundamente política y corrosiva. Si bien en sus comienzos abrieron canales de expresión sin precedentes y visibilizaron abusos oficiales en países con censura, hoy las redes se han transformado en caldos de cultivo para la toxicidad, la polarización y las noticias falsas, con lo cual las democracias se están profundamente afectadas.

Según el informe “Democracy Report 2024” del Instituto V-Dem, la desinformación digital ha contribuido directamente al debilitamiento de la democracia en más de 30 países en la última década. La microsegmentación algorítmica diseñada por las grandes corporaciones encierra a la ciudadanía en cámaras de eco donde solo consume aquello que valida sus prejuicios (sesgo de confirmación), anulando el debate plural y facilitando la manipulación electoral.

El impacto de este fenómeno ha sido documentado ampliamente a nivel global. Un estudio internacional del “Pew Research Center” realizado en 37 países reveló que el 79% de las personas cree que las redes facilitan la manipulación con información falsa y un 68% considera que aumentan la división política; y en el caso de España, llega a un abrumador 80% de la población que afirma dividen a los ciudadanos, mientras que el 47% sostiene que perjudican abiertamente a la democracia.

De igual forma, el informe “Digital News Report España 2025” (Universidad de Navarra / Universidad de Oxford) mostró que el 57% de los españoles señala a sus propios políticos como la principal amenaza desinformativa. En el ámbito de la violencia digital, el estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Santa María La Antigua sobre las elecciones de Panamá en 2024 dejó al descubierto cómo la red X concentró un 52.9% de los comentarios tóxicos, utilizando deepfakes y ataques dirigidos para desacreditar a candidatas y silenciar la participación de las mujeres en la política.

Ante este escenario de desinformación galopante y degradación del debate público, los Estados no pueden permanecer como meros espectadores. Es imperativo que las instituciones públicas ejecuten medidas normativas e informativas firmes para salvaguardar el interés general.

En primer lugar, los gobiernos deben implementar de forma prioritaria programas de alfabetización mediática y desarrollo del pensamiento crítico desde la educación temprana, capacitando a los jóvenes para cuestionar la autoría, los sesgos y los intereses detrás de cada publicación.

En segundo lugar, los Estados deben imponer regulaciones que exijan estricta transparencia algorítmica y limitaciones a la microsegmentación publicitaria, como ha intentado la Unión Europea a través del Reglamento de Transparencia de la Publicidad Política (TTPA) para proteger los procesos electorales de injerencias ilícitas.

Finalmente, las autoridades deben incentivar el periodismo de investigación ético e independiente para verificar contenidos y denunciar la mentira en la ciberesfera.

La salud democrática no puede quedar supeditada a la maximización de beneficios económicos de Silicon Valley. Recuperar el sentido de la plaza pública exige acción estatal coordinada, responsabilidad ética en el entorno digital y el compromiso ciudadano de no ceder la capacidad de pensar con criterio propio a un algoritmo.

La democracia no puede quedar a merced de los intereses corporativos de Silicon Valley. Recuperar el ágora exige acción estatal, ética digital y la firme convicción de que la libertad en internet no es el derecho a ser manipulados, sino la capacidad colectiva de pensar con criterio propio.

Las redes que ayer unían a los amigos hoy alimentan algoritmos voraces, convirtiendo el plaza pública digital en un vertedero de toxicidad y desinformación.

¿Y si el mayor invento del siglo XXI estuviera devorando nuestra democracia?

* El autor es consultor político
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