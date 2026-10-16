Rescatamos la dignidad o seremos borregos

Los provocadores y grotescos ataques contra médicos y profesionales afines, al igual que los abusos contra los obreros del Suntracs, no son casuales, sino producto de planificación técnica, con participación de psicólogos entrenados en ingeniería social; iniciativas que han sido y continúan siendo instrumentalizadas por el gobierno más corrupto, nefasto y servil del poder económico.

Agresión tendiente a provocar una respuesta impulsiva de la colectividad; de aquí que lo peor sería reaccionar tal como lo esperan, o sea, acoplarse a la partitura; solo que identificar el plan y enfrentarlo, con éxito, además de conocimiento e información objetiva, exige moral, pensamiento y prudencia; porque las instrucciones impartidas al ejecutor obedecen al manejo de la crisis geopolítica mundial, que implica violación del derecho internacional, piratería, matonismo, manipulación tendenciosa (escudo de las américas), la fementida lucha contra el narcotráfico y la intromisión en los procesos electorales de América Latina y el Caribe.

La mayoría de nuestros pueblos ignora que la teoría la elaboran en los “tanques de pensamiento”, que es diametralmente opuesta a los requerimientos de los pueblos de “la periferia”, fuente de aprovisionamiento de los recursos esenciales para el capital financiero internacional y el complejo industrial militar, que dictan e imponen las políticas públicas para mantener la estabilidad del modelo económico, actualmente inmerso en una crisis profunda e integral.

Aquí, durante la promoción de la ley 462, que entregó las reservas financieras de la CSS a la banca privada y a sus gestoras de inversión, el presidente dijo: “lo que está en juego es la seguridad del sistema financiero”. Y, otro vocero advirtió: “si no aprobamos esta ley, caeríamos en insolvencia; no podríamos pagar la deuda”.

No obstante, el ocultamiento y la negación de los gobiernos y de la prensa, “la pandemia” fue un experimento de ingeniería social, concebido y planificado por el Foro Económico Mundial, encabezado por la industria farmacéutica; ensayado ocho semanas antes (Evento 201) de que la OMS anunciara la pandemia por Covid-19.

Plan ejecutado y controlado, con la complicidad de gobiernos serviles, que impusieron estados de excepción, con severas restricciones; aplicadas con la colaboración de la prensa y de organizaciones médicas, incluyendo “expertos en evidencias científicas”, que propagaron el pánico, logrando que la población cediera libertades, creyendo que obtendría seguridad; estrategia criminal que les funcionó, porque afirmaron, haber inoculado el biofármaco experimental de terapia génica, llamado vacuna, aproximadamente a las tres cuartas de la población mundial!.

Por tanto lo racional y procedente es analizar el problema desde la perspectiva geopolítica; integrando un grupo de profesionales con valores éticos, conocimientos y experiencia, para consensuar una estrategia coherente.

Martí dijo: “la batalla nos la dan a pensamiento; ganémosla a pensamiento”; “las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión... pueblo que se somete, perece”.

La reflexión y la unidad permitirán definir la rebelión del intelecto y la moral. El 9 de enero del 64 es prueba irrefutable de que no tenemos vocación de borregos y que la dignidad no es negociable.