Parroquia de Juan Díaz remueve urnas por morosidad desde 2012

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, comenzó el proceso de remoción de urnas que mantienen saldos pendientes de pago acumulados desde el año 2012 hasta la fecha.

A través de un comunicado emitido por la representación parroquial en redes sociales, a cargo del presbítero Rafael Siu, la administración del templo solicitó a los familiares de los titulares de las cuentas en estado de morosidad que acudan a las dependencias administrativas del recinto a la mayor brevedad.

El aviso oficial establece dos opciones para los familiares que mantienen saldos pendientes: