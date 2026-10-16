Parroquia de Juan Díaz remueve urnas por morosidad desde 2012

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, comenzó el proceso de remoción de urnas que mantienen saldos pendientes de pago acumulados desde el año 2012 hasta la fecha.
A través de un comunicado emitido por la representación parroquial en redes sociales, a cargo del presbítero Rafael Siu, la administración del templo solicitó a los familiares de los titulares de las cuentas en estado de morosidad que acudan a las dependencias administrativas del recinto a la mayor brevedad.
El aviso oficial establece dos opciones para los familiares que mantienen saldos pendientes:
Las autoridades del templo instaron a los deudos a atender la convocatoria para evitar contratiempos. No obstante, el comunicado no precisa el plazo límite fijado para realizar los trámites ni especifica el procedimiento o destino final que aplicarán a los restos humanos en caso de no ser reclamados por sus responsables.
La administración parroquial habilitó la atención presencial en sus oficinas y la recepción de consultas mediante mensajes privados (DM) en sus redes sociales para verificar el estado de cuenta de los servicios funenarios.
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