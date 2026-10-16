Arte solidario: artistas recaudan más de $8.000 para ayudar a Torio y Mariato

El arte se ha convertido en una herramienta de solidaridad para apoyar a aquellos que más lo necesitan tras la incertidumbre del terremoto del pasado viernes 9 de octubre.
A través de la iniciativa Contigo Torio, artistas de Panamá, México y Colombia han puesto sus obras a disposición del público para recaudar fondos destinados a atender las necesidades de las personas damnificadas en las comunidades de Torio y Mariato, en Veraguas.
En sus primeros días de actividad, la campaña había recaudado más de 8.000 dólares, explicó a La Estrella de Panamá María Camila Bernal, conocida artísticamente como Remedios, una de las impulsoras del proyecto.
La propuesta surgió después de que un grupo de artistas decidiera reactivar una cuenta de Instagram que había utilizado anteriormente para apoyar económicamente a Milko Delgado, un artista panameño que enfermó durante una estancia en Brasil y necesitaba ayuda para cubrir sus gastos hospitalarios.
Una vez cumplido ese objetivo, la cuenta quedó inactiva. Sin embargo, el terremoto llevó a sus impulsores a poner nuevamente en marcha la iniciativa bajo el nombre de usuario @contigotorio para ayudar a quienes perdieron sus viviendas, negocios y pertenencias en estas localidades del interior del país.
Bernal explicó que mantiene un vínculo especial con la región, donde tiene amistades que se han integrado a las comunidades locales. Entre los afectados hay amigos cercanos que perdieron por completo su restaurante, pero que, pese a la tragedia, también se han movilizado para ayudar a otros habitantes.
Ante las necesidades, los artistas decidieron aprovechar sus obras, su talento y sus redes de contacto para recaudar fondos.
Para Nicole Roquebert, artista y subdirectora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, la campaña representa una oportunidad para contribuir desde el ámbito artístico en un momento en el que muchas personas necesitan ayuda inmediata.
Roquebert señaló que los artistas no siempre cuentan con recursos económicos suficientes para realizar grandes aportes, pero pueden encontrar otras maneras de colaborar.
“Muchas veces no tenemos el flujo de dinero suficiente como para aportar de manera financiera, pero sí tenemos una creatividad inmensa y una manera de pensar diferente, una manera de pensar creativa que abre caminos”, manifestó.
Roquebert decidió donar varias obras sobre papel que tenía guardadas y ofrecerlas a precios más accesibles. La respuesta superó sus expectativas: algunas piezas se vendieron en cuestión de segundos, lo que la motivó a aportar más obras y contactar a otros creadores. Hasta el momento de la entrevista, había donado cuatro piezas y planeaba sumar otras.
“Fue súper emotivo ver cómo posteábamos una obra en Instagram y la obra se vendía. Mis obras se vendieron en minutos, en segundos. Y no era gente conocida”, relató.
La iniciativa también ha permitido que artistas emergentes den a conocer su trabajo ante nuevos públicos. Para Rocquefort, esta visibilidad representa un beneficio adicional, pues los compradores pueden descubrir creadores cuyas obras todavía no conocían.
La campaña funciona mediante la publicación y venta de las obras donadas en Instagram. A su vez, los organizadores coordinan la canalización de los recursos con personas que trabajan en las zonas afectadas e identifican las necesidades prioritarias.
Bernal explicó que la logística es uno de los principales desafíos de la iniciativa, debido a que numerosos grupos y voluntarios se han movilizado para llevar alimentos y suministros al interior del país.
Por ello, los organizadores mantienen conversaciones con personas que están en el terreno para identificar los puntos donde los recursos pueden aprovecharse mejor. El objetivo es contribuir a cubrir necesidades urgentes, como alimentos, agua, iluminación y espacios temporales donde pasar la noche.
Algunos artistas han donado varias piezas, entre ellas serigrafías y obras de pequeño formato, cuya venta resulta más accesible para los compradores. La recepción y entrega de las piezas cuenta con el apoyo logístico de Arteconsult, que se ofreció como centro de acopio para recibir las obras y entregarlas a sus compradores.
Además de aportar sus creaciones, los artistas han utilizado sus redes sociales para difundir información y apoyar las labores de los centros de acopio.
“A veces uno se queda con las manos atadas, preguntándose qué puede hacer. Esto nos ha dado una oportunidad a los artistas de apoyar de otra manera”, expresó Roquebert.
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