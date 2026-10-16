Arte solidario: artistas recaudan más de $8.000 para ayudar a Torio y Mariato

El arte se ha convertido en una herramienta de solidaridad para apoyar a aquellos que más lo necesitan tras la incertidumbre del terremoto del pasado viernes 9 de octubre.

A través de la iniciativa Contigo Torio, artistas de Panamá, México y Colombia han puesto sus obras a disposición del público para recaudar fondos destinados a atender las necesidades de las personas damnificadas en las comunidades de Torio y Mariato, en Veraguas.

En sus primeros días de actividad, la campaña había recaudado más de 8.000 dólares, explicó a La Estrella de Panamá María Camila Bernal, conocida artísticamente como Remedios, una de las impulsoras del proyecto.

La propuesta surgió después de que un grupo de artistas decidiera reactivar una cuenta de Instagram que había utilizado anteriormente para apoyar económicamente a Milko Delgado, un artista panameño que enfermó durante una estancia en Brasil y necesitaba ayuda para cubrir sus gastos hospitalarios.

Una vez cumplido ese objetivo, la cuenta quedó inactiva. Sin embargo, el terremoto llevó a sus impulsores a poner nuevamente en marcha la iniciativa bajo el nombre de usuario @contigotorio para ayudar a quienes perdieron sus viviendas, negocios y pertenencias en estas localidades del interior del país.

Bernal explicó que mantiene un vínculo especial con la región, donde tiene amistades que se han integrado a las comunidades locales. Entre los afectados hay amigos cercanos que perdieron por completo su restaurante, pero que, pese a la tragedia, también se han movilizado para ayudar a otros habitantes.

Ante las necesidades, los artistas decidieron aprovechar sus obras, su talento y sus redes de contacto para recaudar fondos.